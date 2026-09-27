ETV Bharat / state

विवादित टिप्पणी मामलाः पलामू में भाजपा ने फूंका वित्त मंत्री का पुतला

विवादित टिप्पणी को लेकर पलामू में बीजेपी ने वित्त मंत्री का पुतला फूंका है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

BJP burns Finance Minister effigy in Palamu over controversial remarks
बीजेपी का विरोध प्रदर्शन (पलामू) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः कथित जातिगत टिप्पणी के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का पुतला फूंका है.

दरअसल एक सभा में वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीति, धार्मिक और जातिगत नीति को लेकर टिप्पणी की थी. रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टिप्पणी को लेकर आंदोलन की शुरूआत की है.

BJP burns Finance Minister effigy in Palamu over controversial remarks
बीजेपी का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

मेदिनीनगर के छह मुहान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का पुतला फूंका. पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने कहा कि सरकार के पास कोई भी उपलब्धि नहीं है जिस कारण उनके मंत्री जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं.

राज्य के वित्तमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और अन्य जनहित के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए. लेकिन सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों पर चर्चा करने के बजाय भाजपा को लेकर जातिगत टिप्पणी किया जा रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

BJP burns Finance Minister effigy in Palamu over controversial remarks
बीजेपी का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

राज्य के खजाने के लूट हो रही है सरकार के कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है. मंत्री अनर्गल बयान बाजी कर रहे हैं और राजनीति स्टंट कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों और जनसमस्याओं को लेकर सवालों को घेरे में है जनता के मुद्दों के जवाब देने के बजाय सरकार ध्यान भटकने के लिए इस तरह की टिप्पणी और बयान दे रही है. सरकार के कथित विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं.

इसे भी पढे़ं- वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की जातिगत और धार्मिक व्यवस्था को लेकर भाजपा पर टिप्पणी, बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया

इसे भी पढे़ं- वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बड़ा आरोप, कहा- केंद्र सरकार झारखंड के साथ अपराधी की तरह कर रही है व्यवहार

इसे भी पढे़ं- संवैधानिक प्रावधानों की याद दिलाते हुए भाजपा ने सीएम हेमंत से की पूर्ण मंत्रिपरिषद गठन की मांग, झामुमो ने दिया ये जवाब

TAGGED:

BJP
MINISTER CONTROVERSIAL STATEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.