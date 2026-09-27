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विवादित टिप्पणी मामलाः पलामू में भाजपा ने फूंका वित्त मंत्री का पुतला

पलामूः कथित जातिगत टिप्पणी के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का पुतला फूंका है.

मेदिनीनगर के छह मुहान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का पुतला फूंका. पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने कहा कि सरकार के पास कोई भी उपलब्धि नहीं है जिस कारण उनके मंत्री जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं.

दरअसल एक सभा में वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीति, धार्मिक और जातिगत नीति को लेकर टिप्पणी की थी. रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टिप्पणी को लेकर आंदोलन की शुरूआत की है.

राज्य के वित्तमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और अन्य जनहित के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए. लेकिन सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों पर चर्चा करने के बजाय भाजपा को लेकर जातिगत टिप्पणी किया जा रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

बीजेपी का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

राज्य के खजाने के लूट हो रही है सरकार के कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है. मंत्री अनर्गल बयान बाजी कर रहे हैं और राजनीति स्टंट कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों और जनसमस्याओं को लेकर सवालों को घेरे में है जनता के मुद्दों के जवाब देने के बजाय सरकार ध्यान भटकने के लिए इस तरह की टिप्पणी और बयान दे रही है. सरकार के कथित विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं.

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