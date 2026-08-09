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नैनीताल SSP ऑफिस में हंगामा मामला, कांग्रेस के विरोध में सड़कों पर उतरी भाजपा, पुतला फूंककर जताया विरोध

नैनीताल SSP ऑफिस पर कांग्रेस नेताओं के हंगामे के विरोध में BJP ने कांग्रेस का पुतला फूंका. भाजपा ने कांग्रेस पर अभद्रता का आरोप लगाया.

commotion in SSP office
कांग्रेस के विरोध में सड़कों पर उतरी भाजपा (PHOTO: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 9, 2026 at 12:16 PM IST

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हल्द्वानी: कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली से पहले एसएसपी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के हंगामे को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 8 अगस्त देर रात कांग्रेस का पुतला दहन कर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर पुलिस अधिकारियों से अभद्रता करने और अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए घटना की निंदा की.

दरअसल, कांग्रेस की हल्द्वानी में 8 अगस्त शनिवार को विजय शंखनाद रैली आयोजित हुई. लेकिन रैली से पहले ही हल्द्वानी में सियासत गरमा गई थी. रैली से पहले काफी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस प्रशासन पर कार्यकर्ताओं से भरे वाहनों को कार्यक्रम स्थल से पहले रोकने का आरोप लगाकर प्रदर्शन करने लगे. इस दौरान एसएसपी ऑफिस में काफी हंगामा हुआ.

नैनीताल SSP ऑफिस में हंगामा मामले में भाजपा का विरोध प्रदर्शन (VIDEO-ETV Bharat)

इस पूरे प्रकरण पर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. देर रात भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस के कार्यक्रम में अपेक्षा के अनुरूप भीड़ नहीं जुट पाई, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर डाल दी.

मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार डब्बू ने कांग्रेस नेताओं पर एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि,

कार्यक्रम से पहले जिस तरह की स्थिति बनी, वह बेहद निंदनीय है. जो लोग सत्ता में आने की बात करते हैं, उन्हें अधिकारियों के साथ मर्यादित व्यवहार करना चाहिए.
-अनिल कुमार डब्बू, अध्यक्ष, मंडी परिषद-

वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने भी पूरे घटनाक्रम की निंदा की. उन्होंने कहा कि, जिले के कप्तान के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है. भाजपा नेताओं ने वायरल वीडियो का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि इस घटना से भाजपा कार्यकर्ताओं और युवाओं में आक्रोश है.

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