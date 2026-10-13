बीजेपी ने राहुल गांधी का किया पुतला दहन, बाबूलाल मरांडी ने इंडिया गठबंधन पर अराजकता फैलाने का लगाया आरोप
जमशेदपुर में झड़प के विरोध में भाजपा ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध जताया. पुलिस ने कहा फुटेज के आधार पर कार्रवाई होगी.
Published : October 13, 2026 at 6:51 PM IST
जमशेदपुर: सोमवार को भाजपा और कांग्रेस के बीच हुई झड़प का मामला अब तूल पकड़ने लगा. घटना के विरोध में भाजपा ने राहुल गांधी का पुतला जलाया. वहीं जमशेदपुर पहुंचे भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा नवरात्रि में कांग्रेस उत्पात मचाकर उत्पात पैदा करना चाहती है. जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर जमकर निशाना साधा है.
बिस्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के पुरे इतिहास को बताते हुए कहा कि देश में अब कांग्रेस पूरी तरह से विफल हो रही है. यही वजह है कि कांग्रेस नेता देश में अराजकता फैलाने में लगे हुए हैं. उनका आंदोलन बेबुनियाद है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विकास कार्यों से इंडिया गठबंधन के लोग घबरा गए हैं. उन्होंने नवरात्रि की शुरुआत के दिन दिल्ली में आयोजित आंदोलन को सनातन संस्कृति को खत्म करने की साजिश बताया.
विफलताओं को छिपाने के लिए कर रहे हैं प्रदर्शन
बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया कि त्योहारों के पवित्र अवसर पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि देश महालया और नवरात्रि में डूबा हुआ है. ऐसे समय में आंदोलन का समय चुनना सनातन आस्था को ठेस पहुंचाने वाली साजिश है. बाबूलाल मरांडी ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे छिपे एजेंडे से सावधान रहें. उन्होंने कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर आरोप लगाया कि वे अपनी हार और विफलताओं को छिपाने के लिए SIR और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं.
मतदाता सूची पारदर्शिता के लिए हो रहा है SIR
बाबूलाल मरांडी का कहना है कि SIR का मकसद मतदाता सूची को पारदर्शी और गलतियों से मुक्त बनाना है. कांग्रेस के मणिपुर सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर यौन उत्पीड़न का जो गंभीर आरोप लगा है, इस पर कांग्रेस पार्टी क्यों चुप हैं. जब जमशेदपुर भाजपा महिला मोर्चा जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहा था, तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लाठी डंडे और पत्थरबाजी की गई, जो गंभीर सवाल हैं.
सोमवार को भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बीच झड़प को लेकर जिला भाजपा की ओर से मंगलवार को साकची स्थित जुबली पार्क गोलचक्कर पर विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन में जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिन्हा सहित पार्टी के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. सभी ने एकजुट होकर सोमवार को हुई घटना पर नाराजगी जताई और राजनीतिक विरोध के दौरान हुए टकराव को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया.
सिटी एसपी ने कही कार्रवाई की बात
कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प मामले में सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पक्ष द्वारा थाना में अब तक लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है. लेकिन फुटेज के आधार पर घटना को अंजाम देने वालों की पहचान की जा रही है. जिसके बाद पुलिस उनपर कार्रवाई करेगी.
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