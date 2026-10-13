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बीजेपी ने राहुल गांधी का किया पुतला दहन, बाबूलाल मरांडी ने इंडिया गठबंधन पर अराजकता फैलाने का लगाया आरोप

बीजेपी ने राहुल गांधी का किया पुतला दहन ( Etv Bharat )

बिस्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के पुरे इतिहास को बताते हुए कहा कि देश में अब कांग्रेस पूरी तरह से विफल हो रही है. यही वजह है कि कांग्रेस नेता देश में अराजकता फैलाने में लगे हुए हैं. उनका आंदोलन बेबुनियाद है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विकास कार्यों से इंडिया गठबंधन के लोग घबरा गए हैं. उन्होंने नवरात्रि की शुरुआत के दिन दिल्ली में आयोजित आंदोलन को सनातन संस्कृति को खत्म करने की साजिश बताया.