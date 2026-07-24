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JPSC पर कांग्रेस की चुप्पी के विरोध में भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन, राहुल गांधी का पुतला फूंककर लगाया दोहरे चरित्र का आरोप

JPSC पर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर भाजपा ने रांची में राहुल गांधी का पुतला फूंका.

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भाजपा का प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 8:45 PM IST

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रांची: राज्यव्यापी आंदोलन के तहत शुक्रवार शाम रांची सहित झारखंड के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की गई. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर महानगर भाजपा द्वारा पुतला दहन किया गया.

रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू के नेतृत्व में अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे भाजपा नेताओं ने इस दौरान कांग्रेस पर दोहरा चरित्र होने का आरोप लगाते हुए जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया. भाजपा महानगर के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे.

भाजपा का प्रदर्शन (Etv Bharat)

शहीद चौक जिला स्कूल से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च कर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ में राहुल गांधी का पुतला एवं तख्तियां थी, जिस पर तरह-तरह के नारे लिखे हुए थे. इस दौरान कांग्रेस के दोहरे रवैया होने का आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि देश की जनता सब समझ रही है. झारखंड में JPSC भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की चिंता राहुल गांधी को नहीं है और ना ही कांग्रेस इस पर अपनी चुप्पी तोड़ रही है.

भाजपा नेत्री सीमा सिंह ने कहा कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द कर सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा में हो रही गड़बड़ी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आज झारखंड के युवा हम सभी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा. पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी जांच होनी चाहिए और परीक्षा आयोजित होनी चाहिए.

भाजपा नेता ललित ओझा ने कहा कि राहुल गांधी दिल्ली में जंतर मंतर पर हो रहे युवाओं की आंदोलन का एक तरफ समर्थन करते हैं वहीं दूसरी ओर झारखंड में जेपीएससी जैसी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की उनको कोई चिंता नहीं है. आज जंतर मंतर पर बैठे युवाओं में कोई ऐसा नहीं है जिसने नीट की परीक्षा दी हो. मगर यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम युवाओं के हितैषी हैं. ऐसे में उन्हें समझना चाहिए कि भाजपा का कार्यकर्ता जब सड़क पर उतर जाएगा तो दिल्ली क्या, हर राज्य, हर जिला, हर प्रखंड और हर पंचायत तक आंदोलन कर सकता है.

इस मौके पर रांची की मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि कांग्रेस देशभर में परीक्षा पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन झारखंड में JPSC, JSSC-CGL और अन्य भर्ती परीक्षाओं में उठे गंभीर सवालों पर पूरी तरह मौन है. उन्होंने कहा कि JPSC परीक्षा में हुई गड़बड़ी भी युवाओं का मुद्दा है. कांग्रेस पार्टी एवं JMM को चुप्पी तोड़नी चाहिए. भाजपा झारखंड के युवाओं के अधिकारों और उनके भविष्य की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी.

भाजपा रांची महानगर जिला अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र आज पूरे देश के सामने उजागर हो चुका है. एक ओर युवाओं के नाम पर राजनीति की जाती है, वहीं दूसरी ओर झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय पर कांग्रेस चुप्पी साध लेती है. भाजपा इस अन्याय के विरुद्ध सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी.

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