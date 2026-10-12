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BJP से विधायक बने, गुर्जर आंदोलन ने बदले समीकरण, जानिए अतर सिंह भड़ाना की पूरी राजनीतिक यात्रा

अतर सिंह भड़ाना ने एसएमएस अस्पताल में तोड़ा दम ( फोटो ईटीवी भारत भरतपुर )

भरतपुर : प्रदेश की सियासत में अपनी बेबाक पहचान रखने वाले बयाना के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना का रविवार देर रात निधन हो गया. भरतपुर जिले के वैर इलाके में स्थित उनके क्रेशर प्लांट पर हुए एक हिंसक हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें गंभीर हालत में जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल रेफर किया गया, जहां रात को उन्होंने दम तोड़ दिया.