BJP से विधायक बने, गुर्जर आंदोलन ने बदले समीकरण, जानिए अतर सिंह भड़ाना की पूरी राजनीतिक यात्रा
बयाना से पूर्व भाजपा विधायक अतर सिंह भड़ाना की क्रेशर विवाद के दौरान हुए हमले में घायल होने के बाद अस्पताल में मौत हो गई.
Published : October 12, 2026 at 8:32 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 8:53 AM IST
भरतपुर : प्रदेश की सियासत में अपनी बेबाक पहचान रखने वाले बयाना के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना का रविवार देर रात निधन हो गया. भरतपुर जिले के वैर इलाके में स्थित उनके क्रेशर प्लांट पर हुए एक हिंसक हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें गंभीर हालत में जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल रेफर किया गया, जहां रात को उन्होंने दम तोड़ दिया.
किसान मोर्चा से शुरू हुआ था सियासी सफर : अतर सिंह भड़ाना का राजनीतिक सफर जमीन से जुड़ा रहा. दिसंबर 2001 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राजस्थान किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था. संगठन में उनके काम को देखते हुए भाजपा ने 2003 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भरतपुर की बयाना सीट से मैदान में उतारा. इस चुनाव में भड़ाना ने शानदार जीत दर्ज की. उन्होंने 41,377 वोट हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी ध्रुवेंद्र सिंह को 19,405 वोटों के बड़े अंतर से मात देकर पहली बार विधानसभा की दहलीज लांघी. वर्ष 2003 से 2008 के अपने कार्यकाल के दौरान वे विधानसभा की जन लेखा समिति (पीएसी) के सदस्य भी रहे, जहां उन्होंने सरकारी वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई. यह समिति सरकारी खर्च और सार्वजनिक धन के उपयोग से जुड़े मामलों की समीक्षा करती है.
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राजस्थान की राजनीति में अतर सिंह भड़ाना की पहचान बयाना से भाजपा विधायक के रूप में बनी, लेकिन उनका राजनीतिक सफर एक ही दल तक सीमित नहीं रहा. भाजपा में संगठनात्मक जिम्मेदारी संभालने और विधानसभा पहुंचने के बाद गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान उनके पार्टी से संबंध बिगड़े. इसके बाद वे बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और फिर कांग्रेस में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़ा. राजनीतिक जीवन के इन बदलावों के बीच उनके नाम के साथ वैर क्षेत्र का क्रेशर व्यवसाय भी जुड़ा रहा
गुर्जर आरक्षण आंदोलन में बदले राजनीतिक समीकरण : वर्ष 2007 में राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया. उस समय वसुंधरा राजे प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं और भड़ाना भाजपा के विधायक थे. साल 2007 में राजस्थान में भड़के गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने भड़ाना के राजनीतिक समीकरण बदल दिए. उस समय प्रदेश में वसुंधरा राजे की सरकार थी. आंदोलन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री के रुख का विरोध करने और प्रस्ताव से जुड़े विवाद के चलते भाजपा ने भड़ाना को पार्टी से निलंबित कर दिया.
भाजपा से बसपा और फिर कांग्रेस में पहुंचे : इसके बाद वे 2008 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हो गए, लेकिन वहां उनका सफर लंबा नहीं चला. कुछ ही महीनों में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बसपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद अक्टूबर 2008 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए.
कांग्रेस ने 2008 के विधानसभा चुनाव में भड़ाना को भरतपुर की नगर सीट से टिकट दिया. हालांकि, इस चुनाव में उन्हें भाजपा की उम्मीदवार अनीता के सामने 4,584 मतों से हार का सामना करना पड़ा. अनीता को 22,942 वोट मिले, जबकि भड़ाना को 18,358 मत प्राप्त हुए. इस हार के बाद वे प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति से कुछ दूर होकर अपने खनन और क्रेशर कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने लगे थे.
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वैर में क्रेशर संचालन को लेकर विवाद : राजनीति के साथ भड़ाना खनन और क्रेशर कारोबार से भी जुड़े हुए थे. वैर क्षेत्र में उनके क्रेशर प्लांट के संचालन और खनन लीज तक पहुंचने के रास्ते को लेकर ग्रामीणों तथा क्रेशर संचालक के बीच करीब दो साल से विवाद चल रहा था. इस मुद्दे पर ग्रामीणों की ओर से विरोध और धरना दिए गए. रविवार शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच क्रेशर परिसर में हिंसक घटना हुई. उस समय पहाड़ी पर मशीनों के जरिए खनन कार्य चल रहा था और भड़ाना भी मौके पर मौजूद थे. उनकी पत्नी कमलेश भड़ाना ने आरोप लगाया कि 70 से 80 लोगों ने उनके पति और वहां मौजूद अन्य लोगों पर हमला किया. घटना के बाद गंभीर रूप से घायल अतर सिंह भड़ाना को वैर के उपजिला अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर रेफर किया गया. मध्य रात्रि को उनकी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई.