सर्वदलीय बैठक में क्यों गुस्से से लाल हुई बीजेपी? बीच में छोड़ी मीटिंग

शिमला: हिमाचल में आर्थिक संकट को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक राजनीति की भेंट चढ़ गई. 11 बजे शुरू हुई बैठक में दो घंटे हिस्सा लेने के बाद भाजपा नेता बैठक छोड़ कर निकल गए. बैठक में पहले वित्त सचिव ने वितीय स्तिथि को लेकर प्रेजेंटेशन दी, लेकिन जब सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पर दोषारोपण किया गया तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेता बाहर निकल गए और राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की बैठक बुलाने के आरोप लगाए.

नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आरडीजी बंद होने के बाद वित्तीय स्थिति को लेकर आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. बैठक में बीजेपी भी शामिल हुई थी. वित्त सचिव की दी गई प्रेजेंटेशन में भी बहुत सारे फैक्ट मिसलीडिंग थे. मुख्यमंत्री ने ऐसा माहौल रखा ही नहीं कि हम साथ मिलकर चलें. प्रदेश सब का है, लेकिन कांग्रेस सरकार एक राजनीतिक एजेंडे के तहत ये बैठक बुला कर फायदा लेने की कोशिश में है.

पीएम के खिलाफ अपमानजक शब्दों के प्रयोग का आरोप

बैठक के दौरान बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने ये भी आपत्ति दर्ज करवाई कि कुछ वक्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के संदर्भ में अनुचित और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया. बीजेपी ने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा और संस्थाओं के प्रति सम्मान बनाए रखना सभी दलों की जिम्मेदारी है. इसी विषय पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने बैठक बीच में ही छोड़ दी.