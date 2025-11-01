ETV Bharat / state

कार्यकाल खत्म होने से पहले बीजेपी बोर्ड का बड़ा दांव, ईसी के प्रस्तावों से साधे समाज और चुनावी समीकरण!

सेंट्रल पार्क का नाम भैरोंसिंह शेखावत मेमोरियल पार्क: इसी क्रम में जयपुर के दूसरे सबसे बड़े सेंट्रल पार्क का नाम भैरोंसिंह शेखावत मेमोरियल पार्क के नाम से करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया. भाजपा इसे राजस्थान के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की स्मृति को सम्मान देने के रूप में प्रस्तुत कर रही है. इसी तरह लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर पहले से लगी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं के साथ अब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा भी लगाई जाएगी. ये प्रस्ताव भी ध्वनिमत से पारित हुआ.

भारत जोड़ो सेतु अब सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर: महापौर डॉ सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में हुई निगम की कार्यकारिणी समिति (चतुर्थ) की विशेष बैठक में कुल 73 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से अधिकांश को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इन प्रस्तावों में न केवल विकास कार्यों की समीक्षा और पदोन्नति-संबंधी एजेंडे शामिल थे, बल्कि विभिन्न समाजों के महापुरुषों और राजनेताओं के नाम पर उद्यान, मार्ग और सर्किलों के नामकरण के जरिए भाजपा ने चुनावी समीकरण बैठाने की कोशिश की. ईसी में लिए गए सबसे अहम फैसलों में भारत जोड़ो सेतु का नाम बदलकर सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर करने का प्रस्ताव पारित किया गया. ये निर्णय कांग्रेस के दिए नामों को हटाकर राष्ट्रीय नेताओं के नाम से नए प्रतीक गढ़ने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

जयपुर: जयपुर के प्रमुख भारत जोड़ो सेतु को अब सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम से जाना जाएगा. जबकि सेंट्रल पार्क भैरोंसिंह शेखावत मेमोरियल पार्क बनेगा. वहीं लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा गांधी-नेहरू के साथ लगेगी. ग्रेटर नगर निगम जयपुर का कार्यकाल 9 नवंबर को पूरा होने से पहले भाजपा बोर्ड ने चुनावी मोर्चे पर एग्जीक्यूटिव कमिटी के माध्यम से कई एजेंडे विभिन्न समाजों को साधते हुए चुनावी समीकरण बनाने की कोशिश की.

ईसी में की बैठक में महापौर व अन्य (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: खैरथल-तिजारा का नाम बदलकर 'भर्तृहरि नगर' रखने का विरोध राम विरोधियों का एजेंडा: भूपेंद्र यादव

डॉ हेडगेवार स्पोर्ट्स एकेडमी का प्रस्ताव भी पारित: ईसी में रविन्द्र मंच के पास निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स का नाम डॉ हेडगेवार स्पोर्ट्स एकेडमी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. डॉ हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के संस्थापक रहे हैं और ये नामकरण भाजपा की संगठनात्मक जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक माना जा रहा है. इसके अलावा पाथेय भवन तक जाने वाले मार्ग का नाम वरिष्ठ पत्रकार माणक शर्मा के नाम पर माणक जी मार्ग करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ. वहीं, विद्याधर नगर सेक्टर 8 के डबल स्टोरी उद्यान का नाम महावीर चक्र विजेता महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह पार्क रखने की स्वीकृति दी गई.

पढ़ें: ख्वाजा गरीब नवाज ट्रेन का नाम पृथ्वीराज चौहान एक्सप्रेस करने की मांग

73 में से अधिकांश प्रस्ताव पारित: इस दौरान आयुक्त डॉ गौरव सैनी सहित निगम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. महापौर डॉ सौम्या गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 7 नवंबर से पहले सभी वार्डों में विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके. उन्होंने बताया कि संस्थाओं से जुड़े प्रस्तावों को सशर्त मंजूरी दी गई है, जिसमें ये प्रावधान जोड़ा गया कि सौंदर्यकरण और रख-रखाव का कार्य संबंधित संस्था द्वारा ही किया जाएगा. इस दौरान कार्मिकों को भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकरणों से हटाने के मामलों पर सदस्य एकमत नहीं हुए, ऐसे में इन्हें अगली ईसी में रखने का फैसला लिया गया. इसी तरह से पाक विस्थापितों के अस्थाई रहवास के लिए शॉर्ट टर्म आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मानसरोवर स्थित सामुदायिक केंद्र में सशुल्क व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर कमिश्नर ने डिसेंट नोट लगाने को कहा, लेकिन समिति के सदस्यों ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया.

विवाद और विरोध भी साथ चले: हालांकि ईसी शुरू होने से पहले कोरम पूरा नहीं हो पाने के कारण दो घंटे की देरी हुई. शुरू में 36 में से 21 सदस्य अनुपस्थित थे, लेकिन बाद में चार सदस्यों के आने के बाद 19 सदस्यों का कोरम पूरा हुआ. पूर्व महापौर और वित्त समिति अध्यक्ष शील धाभाई, उपमहापौर पुनीत कर्णावट, चेयरमैन अभय पुरोहित सहित और कई सदस्यों ने बैठक को पोस्टपोन करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि प्रस्ताव महज 24 घंटे पहले भेजे गए. उनमें भी आम जनता से जुड़े विकास कार्यों की कमी है. उनका कहना था कि इस एजेंडे में अधिकतर नामकरण प्रस्ताव शामिल हैं. जबकि एग्जीक्यूटिव कमिटी की मीटिंग में विकास कार्य से जुड़े प्रस्ताव होने चाहिए थे.

बहरहाल, ग्रेटर नगर निगम का कार्यकाल 9 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है और नए चुनाव जनवरी-फरवरी 2026 में प्रस्तावित हैं. ऐसे में भाजपा बोर्ड इन निर्णयों को अपने चुनावी रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा बनाकर जनता के बीच रखेगी. साथ ही जातीय और सामाजिक आधार पर प्रस्तावों को पास करते हुए विभिन्न समाजों को साधने का भी काम किया है.