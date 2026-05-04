भिलाई निगम के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, मेयर पर भ्रष्टाचार का आरोप
भिलाई में बीजेपी ने मेयर पर गंभीर आरोप लगाए हैं.प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 4, 2026 at 6:56 PM IST
भिलाई : भिलाई नगर निगम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए निगम कार्यालय का घेराव किया.इस प्रदर्शन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और सभी 26 पार्षद शामिल हुए. सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हुए इस प्रदर्शन के दौरान शहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया.
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेरा निगम
भिलाई नगर निगम प्रदर्शन की शुरुआत पंडितों के शंखनाद के साथ हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय को घेर लिया.इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी देखने को मिली. प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी रामजी भारती और जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने किया.
निगम में लगातार वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, जिसकी जानकारी राज्य सरकार को भी दी जा चुकी है और जल्द कार्रवाई की उम्मीद है.महापौर नीरज पाल और आयुक्त राजीव पांडे की मिलीभगत से शिक्षा उपकर निधि, भूखंडों की नीलामी और अन्य आर्थिक मामलों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही. साथ ही शहर में पेयजल संकट और खराब सफाई व्यवस्था को लेकर भी निगम प्रशासन को घेरा गया- रामजी भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी भाजपा
नगर निगम का मुख्य काम जनता को मूलभूत सुविधाएं देना है, लेकिन इसमें पूरी तरह विफलता नजर आ रही है.गर्मी में पानी की समस्या के बावजूद जिम्मेदार लोग बाहर घूम रहे हैं-रिकेश सेन,विधायक वैशाली नगर
मेयर इन काउंसिल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
वहीं जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने कहा कि कांग्रेस ने वादों के आधार पर सत्ता हासिल की, लेकिन अब जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है.आपको बता दें कि दिसंबर में प्रस्तावित नगर निगम चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है.पार्टी ने महापौर नीरज पाल और उनकी मेयर इन काउंसिल पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. नेताओं का कहना है कि गलत निर्णयों के कारण निगम के सभी 70 वार्ड प्रभावित हो रहे हैं.
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