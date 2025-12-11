ETV Bharat / state

घोषणा के बाद विवादों में आई थी भाजपा जिला कार्यकारिणी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई रोक

बारां: भारतीय जनता पार्टी जिला बारां की कार्यकारिणी हाल ही में घोषित की गई थी. इस कार्यकारिणी के जारी होने के बाद विवाद सामने आ गया था. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए बारां जिले की जिला कार्यकारिणी पर रोक लगाई है. इस संबंध में चर्चा करने के लिए प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत को बारां भेजा गया है. जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है.

जिला कार्यकारिणी की घोषणा के बाद छबड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही विरोध जता दिया था. एक दर्जन से ज्यादा नेताओं ने बयान जारी कर दिए थे. इनमें पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि हिम्मत सिंह सिंघवी, छबड़ा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सुमन, सेमली मंडल अध्यक्ष राम प्रसाद नागर, बाचपा मंडल अध्यक्ष हेमराज लोधा, छीपाबड़ौद मंडल अध्यक्ष हितेश वैष्णव शामिल हैं. सभी का कहना है कि कार्यकारिणी में उपेंद्र शर्मा को मंत्री बनाया है. जबकि उन्होंने 2018 की विधानसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी प्रताप सिंह सिंघवी के सामने चुनाव लड़ा था.