रांची नगर निगम: भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी रोशनी खलखो ने जारी किया संकल्प पत्र, वादों की लगाई झड़ी

रांची नगर निगम: भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी रोशनी खलखो ने जारी किया संकल्प पत्र, वादों की लगाई झड़ी
रांची नगर निगम से भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी रोशनी खलखो ने संकल्प पत्र जारी किया.
Published : February 16, 2026 at 7:23 PM IST
रांची: भाजपा समर्थित मेयर पद की उम्मीदवार रोशनी खलखो ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने एक विकसित रांची के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा. अपने चुनाव कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में रोशनी खलखो ने संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें जनता पर होल्डिंग टैक्स, पानी टैक्स और कचरा टैक्स का बोझ न डालने का वादा किया गया. चार पेज के कलरफुल संकल्प पत्र को नौ भागों में बांटा गया है, जिसमें जनता से किए गए वादे हैं.
रोशनी खलखो ने नगर निगम क्षेत्र में हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल और कोचिंग सेंटर की फीस कम करने और नियमावली सरल बनाने, सार्वजनिक जगहों पर स्मार्ट डस्टबिन लगाने, महानगरों की तरह पर्याप्त सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने, नगर निगम क्षेत्र में फुटपाथ की दुकानों और पैदल चलने वालों के रास्तों को व्यवस्थित करने, सिटी बसें चलाने, बस स्टॉप और टेम्पो स्टॉप को व्यवस्थित करने, आधुनिक रात्रि विश्रामालय की व्यवस्था करने, सभी प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने, भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाने और निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने, छठ तालाबों की सफाई और सुंदरता बढ़ाने, छठ पर्व के लिए पर्याप्त संख्या में कृत्रिम छठ घाटों का व्यवस्था सुनिश्चित करने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में रांची नगर निगम की भूमिका सुनिश्चित करने का वादा किया.
इस अवसर पर रोशनी खलखो ने जीत का दावा करते हुए कहा, "अगर हमें जनता का आशीर्वाद मिला, तो हम अपने किए गए वादों को निश्चित रूप से पूरा करेंगे."
एक सुंदर और स्वच्छ रांची बनाने का वादा करते हुए, रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि रोशनी खलखो पहले दो बार पार्षद रह चुकी हैं और जनता उन्हें अच्छी तरह जानती है. वह व्यवहार कुशल हैं और जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं. जब मैं शहरी विकास मंत्री था, तब वह वार्ड पार्षद थीं और जिस लगन से उन्होंने काम किया, वह रांची में साफ दिखता है.
इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि रोशनी खलखो एक सुंदर और स्वच्छ रांची बनाने के लिए काम करेंगी. जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, वे पहले मेयर रह चुके हैं और लोगों ने उनके कार्यकाल को भी करीब से देखा है.
इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रोशनी खलखो ने नगर निगम चुनाव कराने के लिए सरकार से कोर्ट में लड़ाई लड़ी, जिसके बाद सरकार को चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ा. आज राजधानी की हालत इतनी गंदी है कि लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे में लोग रोशनी खलखो को जिताने के लिए जरूर काम करेंगे.
