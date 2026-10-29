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भाजपा अवध महिला मोर्चा की सूची कैंसिल, पदाधिकारी बनते ही बंटने लगी मिठाई, क्षेत्रीय अध्यक्ष ने जारी की थी

अवध महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्वेता सिंह ने जारी की थी सूची. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ आगमन से 24 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के अवध महिला मोर्चा की अध्यक्ष की तरफ से घोषित टीम की सूची को भाजपा ने वापस ले लिया है. बताया जा रहा है कि सूची में शामिल कुछ नामों पर सहमति न बन पाने के चलते यह कदम उठाया गया है.

गुरुवार को अवध महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्वेता सिंह ने अपनी नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया. सूची के सामने आने के बाद कुछ नामों पर असहमति जताई गई. जबकि वहीं दूसरी तरफ सूची के सामने आने के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई देने के साथ ही मिठाई खिलानी शुरू कर दी.