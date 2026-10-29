भाजपा अवध महिला मोर्चा की सूची कैंसिल, पदाधिकारी बनते ही बंटने लगी मिठाई, क्षेत्रीय अध्यक्ष ने जारी की थी
बताया जा रहा है कि सूची में शामिल कुछ नामों पर सहमति न बन पाने के चलते यह कदम उठाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:14 PM IST
लखनऊ : गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ आगमन से 24 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के अवध महिला मोर्चा की अध्यक्ष की तरफ से घोषित टीम की सूची को भाजपा ने वापस ले लिया है. बताया जा रहा है कि सूची में शामिल कुछ नामों पर सहमति न बन पाने के चलते यह कदम उठाया गया है.
गुरुवार को अवध महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्वेता सिंह ने अपनी नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया. सूची के सामने आने के बाद कुछ नामों पर असहमति जताई गई. जबकि वहीं दूसरी तरफ सूची के सामने आने के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई देने के साथ ही मिठाई खिलानी शुरू कर दी.
इस दौरान कुछ नामों को लेकर बात संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह तक पहुंची. जिसके बाद उन्होंने सूची को मंगाते हुए उसे रद्द करने का निर्देश दिया. जिसके बाद सूची रद्द कर दी गई. जबकि बताया जा रहा है कि सूची को लेकर श्वेता सिंह ने क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी व प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से भी चर्चा की थी.
कार्यसमिति की बैठक के बाद आएगी दूसरी सूची : नई टीम की सूची रद्द होने के बाद माना जा रहा है कि 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बाद नई सूची जारी की जाएगी. वहीं भाजपा युवा मोर्चा की भी अभी सूची नहीं आई है. ऐसे में दोनों के अब एक साथ आने के आसार हैं.
एक साथ जारी होगी सूची : इस बारे में महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्वेता सिंह ने कहा कि सूची जारी की गई थी, लेकिन बाद में तय हुआ कि सभी की सूची एक साथ जारी होगी. इसलिए सूची को वापस लिया गया है.
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