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झारखंड ट्रेजरी घोटाला: बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा- मामले को दबाने की कोशिश, सीबीआई-ईडी कराई जाए जांच

ट्रेजरी घोटाले को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है.

BJP State Spokesperson Pratul Shah
मीडिया से बातचीत के दौरान प्रतुल शाह देव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 28, 2026 at 3:58 PM IST

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रांची: झारखंड में कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह मामला जानबूझकर उलझाया जा रहा है ताकि असली दोषियों तक जांच न पहुंच सके. उन्होंने सवाल उठाया कि खजाने से गायब बताए जा रहे करीब 10,000 करोड़ रुपये का आखिर क्या हुआ और क्या इसका सीधा संबंध ट्रेजरी घोटाले से है? उन्होंने राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से इस पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की.

समिति और SIT बनाकर मामला दबाने की कोशिश

बीजेपी का आरोप है कि सरकार लगातार नई-नई समितियां और एसआईटी बनाकर जांच को लंबा खींच रही है. प्रतुल शाह देव के मुताबिक, शुरुआती जांच में कुछ गंभीर गड़बड़ियां सामने आई थीं लेकिन उस रिपोर्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया. इसके बजाय दूसरी कमेटी बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई.

बोकारो कनेक्शन पर भी सवाल

घोटाले से जुड़े एक मामले में बोकारो में कथित तौर पर एसपी के नाम पर करोड़ों रुपये की निकासी का मुद्दा भी उठाया गया. इसे लेकर भी सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं. इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों के अचानक तबादले को भी संदेहास्पद बताया गया.

CID और SIT की भूमिका पर उठे सवाल

बीजेपी ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि सीआईडी ने खुद जांच करने के बजाय पुलिस आईजी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी. ऐसे में जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है. यह भी कहा गया कि एसआईटी के लिए कोई तय समय सीमा नहीं होने से संदेह और बढ़ता है.

बड़ी मछलियों पर कार्रवाई जरूरी

बीजेपी नेता प्रतुल शाह देव ने कहा कि अब तक कार्रवाई निचले स्तर के कर्मियों तक सीमित दिख रही है जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों तक जांच पहुंचनी चाहिए. उन्होंने पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों यानी सीबीआई और ईडी‌ से कराने की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके.

क्या है ट्रेजरी घोटाला

महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट की जांच के दौरान इस घोटाले का खुलासा हुआ है. जिला स्तर पर कोषागारों से वेतन मद में अवैध निकासी के कई मामले सामने आ चुके हैं. पूरे कांड को IFMS यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम में पुलिसकर्मियों के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर अंजाम दिया गया. इसको वेतन निकासी घोटाला भी कहा जा रहा है.

करोड़ की हुई थी अवैध निकासी

पहला मामला बोकारो से सामने आया. एसपी कार्यालय के लेखा शाखा में तैनात कौशल कुमार पांडेय ने सेवानिवृत्त हवलदार उपेंद्र सिंह की जन्मतिथि और बैंक खाता में छेड़छाड़ कर कई करोड़ की अवैध निकासी कर ली थी. इसके बाद हजारीबाग कोषागार तक जांच पहुंची.

मामले में कईयों की हो चुकी है गिरफ्तारी

इस मामले में पुलिसकर्मी पंकज, शंभू और रजनीश के अलावा पंकज और शंभू की पत्नी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. शुरू में जांच के लिए वित्त विभाग ने टीम गठित की थी. बाद में सीआईडी की एसआईटी गठित की गई. 27 अप्रैल को एसआईटी ने बोकारो एसपी कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में प्रतिनियुक्त गृह रक्षक वाहिनी के सतीश कुमार को गिरफ्तार किया था. वही चाईबासा एसपी कार्यालय के लेखा शाखा में तैनात देवनारायण मुर्मू की भी गिरफ्तारी हो चुकी है.

ये भी पढ़ें- ट्रेजरी घोटाला केस में CID की कार्रवाई, बोकारो एसपी कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में प्रतिनियुक्त सतीश कुमार गिरफ्तार

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