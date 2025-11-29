ETV Bharat / state

सदन में कोरम पूरा न होने पर सत्ता पक्ष पर बरसा विपक्ष, सुक्खू सरकार पर साधा निशाना

हिमाचल विधानसभा में शुक्रवार को कोरम पूरा नहीं हुआ. इस पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 3:02 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में चल रहा है. तीसरे दिन शुक्रवार को सदन के भीतर कोरम पूरा नहीं होने की वजह से सदन की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को समय से पहले ही स्थगित करनी पड़ी. सदन की अगली बैठक शनिवार और रविवार को अवकाश होने पर सोमवार को होगी।.

सदन में कोरम पूरा न होने को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सुलह से बीजेपी विपिन सिंह परमार ने कहा कि न कोरम विधानसभा में पूरा हो रहा है और बाहर भी चहलकदमी नहीं है, न फरियादी हैं और न ही लोग हैं, लोगों ने कांग्रेस सरकार से दूरियां बना ली हैं, लोग परिवर्तन के मूड़ में हैं.

'कोरम पूरा नहीं होना सरकार की नालायकी'

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 'कांग्रेस सरकार की नालायकी की वजह से कोरम पूरा न होने के कारण विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा. विधानसभा अध्यक्ष ने घोषणा की है कि सदन के अंदर कोरम पूरा नहीं है, कोरम पूरा करने की जिम्मेवारी सरकार की होती है. सरकार में सदन में बैठने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह गई है, कोई रुचि नहीं लेते, न प्रश्न पूछने में और न ही चर्चा और कार्यवाही में. कोरम पहले से कम था, उसके बावजूद चर्चा चल रही थी. कोरम पूरा न हुआ तो जिम्मेवारी संसदीय कार्य मंत्री और सरकार की होती है कि कोरम पूरा करना चाहिए. कोरम पूरा न होना सत्ता पक्ष के लिए बहुत बुरा संदेश होता है.'

सुधीर शर्मा ने उठाए सवाल

धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार और कांग्रेस विधायकों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि सरकार सदन में कोरम पूरा न कर सके. सुधीर शर्मा ने कहा कि सत्ता पक्ष की ये स्थिति प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल को साफ दर्शाती है. जनता जिस तरह सरकार के पास अपनी समस्याएं लेकर नहीं पहुंच रही, उसी तरह लगता है कि कांग्रेस विधायकों में भी सरकार के प्रति उदासीनता बढ़ रही है.

सुधीर शर्मा ने आगे कहा कि 'विधायकों की यह अनदेखी इस बात का संकेत है कि माहौल इतना नकारात्मक हो चुका है कि वो सदन के भीतर बैठना भी आवश्यक नहीं समझ रहे. कोरम पूरा न होने का मामला सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि बेहद गंभीर स्थिति है. अगर आज की कार्यवाही वित्तीय विधेयक से संबंधित होती और कोरम पूरा न होता, तो सरकार गिर सकती थी. ये सत्ता पक्ष की संजीदगी का स्तर बताता है कि वो सदन में बैठने तक की जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं हैं.'

'बीजेपी में गुटबाजी'

शुक्रवार को कोरम पूरा न होने के मामले पर कहा कि 'शुक्रवार के कारण कई लोग जल्दी जाना चाहते थे. कुछ लोग यहां-वहां बैठे थे और कुछ मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे, थोड़ी देर बाद सब इकट्ठे हो गए थे. विपक्ष के नेताओं में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन चल रहा है कि मैं भी बोलूं, मैं भी बोलूं, जो कि उनकी गुटबाजी को प्रदर्शित करता है.'

क्या होता है कोरम

विधानसभा में कोरम का अर्थ है कि सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या. जब तक कोरम (गणपूर्ति) पूरी नहीं होती, सदन की बैठकें वैध नहीं मानी जातीं और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता है. यह संख्या कुल सदस्यों का एक-दसवां हिस्सा (10%) या 10 सदस्य, जो भी अधिक हो, होती है.

