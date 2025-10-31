ETV Bharat / state

बिहार में चुनाव, हिमाचल में सियासत, CM सुक्खू के दावों को BJP ने बताया 'झूठ का सागर'

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, जिसको लेकर बीजेपी नेता हमलवार हैं.

बिहार में सीएम सुक्खू के दावों को बीजेपी ने बताया झूठ
बिहार में सीएम सुक्खू के दावों को बीजेपी ने बताया झूठ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 2:24 PM IST

9 Min Read
शिमला: बिहार विधानसभा 2025 को लेकर एनडीए और महागठबंधन के बीच सियासी जंग जारी है. अब इसको लेकर में हिमाचल में सियासी पारा हाई होने लगा है. दरअसल, बीते गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के सीएम सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बिहार के चुनावी दौरे पर पहुंचे. जहां उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमाचल सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया और कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं को हर माह 1500 पेंशन और कर्मचारियों को ओपीएस देने से लेकर कई विकास कार्यों का दावा किया. जिसके खिलाफ अब बीजेपी नेताओं ने सीएम सुक्खू और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. बीजेपी सांसद, पूर्व सीएम और विधायक ने हिमाचल के सीएम पर बिहार की जनता को झूठ बोलकर ठगने का आरोप लगाया है.

बिहार दौरे पर पहुंचे सीएम सुक्खू

बता दें कि बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं. पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है. जिसके लिए इन दिनों सियासी दलों का चुनाव प्रचार जोरों पर हैं. सभी दल चुनाव जीतने के लिए चुनावी रण में अपने अपने दांव पेंच लगा रहे. हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपना योगदान देने के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार पहुंचे. ऐसे में उन्होंने बिहार में हिमाचल सरकार की योजनाओं का गुणगान करते हुए बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा.

'हिमाचल कर्मचारियों को मिल रहा ओल्ड पेंशन का लाभ'

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'हिमाचल देश का पहला राज्य हैं, जहां सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) दी गई है. हिमाचल में जब भाजपा की सरकार थी तो उस समय सरकारी कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत 3 से 5 हजार मिलते थे, लेकिन हमारी सरकार ने पहली ही कैबिनेट में कर्मचारियों को OPS का लाभ दिया. जिससे अब हिमाचल में अब कर्मचारियों को प्रति माह 30 से 50 हजार पेंशन मिल रही है'.

'बिहार में भी लागू होगा OPS'

सीएम सुखविंदर ने कहा, 'हमने राजनीतिक लाभ के लिए OPS लागू नहीं की. अगर हमने राजनीतिक लाभ के लिए OPS लागू करनी होती तो हिमाचल में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. हम उस समय भी OPS लागू कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस की प्रतिबद्धता रही है और राहुल गांधी की सोच रही है. जो बोलते हैं, वह करते भी हैं. आज हिमाचल में 1.36 लाख कर्मचारी ओपीएस का लाभ ले रहे हैं. हिमाचल में भविष्य में भी नई नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को ओपीएस दी जाएगी. बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो यहां भी कर्मचारियों को ओपीएस दी जाएगी'.

'प्रति व्यक्ति आय में बिहार से बहुत आगे हिमाचल'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन यहां प्रति व्यक्ति आय 87 हजार रुपये हैं. वहीं, हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 57 हजार रुपए हैं. बिहार में अभी भी 64 फीसदी लोग 67 रुपए में जीते हैं. जो बिहार की कहानी को बयान कर रहा है. इसलिए बिहार में अब बदलाव की जरूरत है.

'शिक्षा में भी आगे हिमाचल'

मुख्यमंत्री सुखविंदर ने बताया कि वर्ष 2021 में भाजपा के सरकार के समय में हिमाचल शिक्षा में 21 वें स्थान पर था, लेकिन हमारी सरकार की नीतियों के कारण असर की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में पांचवें स्थान पर आ गया है. हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दे रही है. हिमाचल में सरकार गाय का दूध 51 रुपए और भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर खरीद रही है. ऐसे में हिमाचल देश का पहला राज्य जहां दूध पर किसानों को एमएसपी दिया जा रहा है. किसानों की आय बढ़ाने को सरकार प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं 60 रुपए किलो, मक्की 40 रुपये किलो, जौ 60 रुपए किलो और हल्दी 90 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रही है.

'मनरेगा में ₹320 दिहाड़ी, महिलाओं को 1500 पेंशन'

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में हमारी सरकार ने तीन साल में मनरेगा के तहत अपने स्तर पर 80 रुपए दिहाड़ी बढ़ाई है. प्रदेश में मनरेगा के तहत श्रमिकों को 320 रुपए दिहाड़ी दी जा रही है. युवाओं को सोलर पावर लगाने पर अनुदान दिया जा रहा है. बेरोजगार को ई टैक्सी योजना के तहत 20 लाख की टैक्सी खरीदने पर 10 लाख की सब्सिडी दी जा रही है. हिमाचल में 2.87 लाख महिलाओं को हर साल 18000 पेंशन दी जा रही है. वहीं, प्रदेश के 3 जिलों में 18 साल से 59 वर्ष की महिलाओं को 1500 मासिक पेंशन दी जा रही है. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार की जनता से महागठबंधन को वोट देने की अपील की. ताकि बिहार में कांग्रेस और गठबंधन एक बड़ा बदलाव ला सके.

भाजपा ने सीएम सुक्खू पर झूठ बोलने का लगाया आरोप

वहीं, बिहार की धरती पर सीएम सुखविंदर ने हिमाचल की योजनाओं और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का गुणगान क्या किया कि हिमाचल के बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. भाजपा नेताओं ने कहा पहले सुक्खू ने हिमाचल को ठगने का काम किया और अब बिहार की जनता को ठगने का काम कर रही है.

अनुराग ठाकुर का हिमाचल सरकार पर हमला

बिहार में मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा दिए दावों पर सांसद अनुराग ठाकुर ने झूठा करार दिया. अनुराग ठाकुर ने कहा, 'देश के जिस-जिस राज्य में चुनाव हुए हैं, वहां हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने जमकर झूठ बोला और लोगों को गुमराह करने का काम किया है. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित कांग्रेस के तमाम लोग झूठ बोलकर वोट बटोरने का काम करते हैं. मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देता हूं कि अगर प्रदेश की 3 लाख महिलाओं को ₹1500 दिए जा रहे हैं. इसका आंकड़ा सरकार प्रस्तुत कर दे तो वह सरकार को सलाम करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री या आंकड़ा साबित नहीं कर पाते हैं तो हिमाचल आकर अपना इस्तीफा दे दें? कांग्रेस सरकार की हिमाचल में दी गई 10 गारंटियां पूरी तरह से असफल हुई है. कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले हिमाचल प्रदेश की 21 लाख महिलाओं से ₹1500 देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है'.

'हिमाचल के सीएम ने बिहार में बहाया झूठ का सागर'

हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी जमकर सीएम सुखविंदर पर प्रहार किया. जयराम ने कहा, बिहार जिसे बुद्ध की धरती और लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वहां जाकर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू झूठ का सागर बहा आए हैं. सुक्खू हिटलर के प्रोपेगेंडा मंत्री गोएबल्स के सिद्धांतों पर काम करते हुए एक ही झूठ को बार-बार बोल रहे हैं. जिससे वह सच लगने लगे. लेकिन सूचना तकनीकी के इस दौर में मुख्यमंत्री का यह प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से नाकाम हो जाएगा. उन्हें इस झूठ के लिए शर्मसार भी होना पड़ेगा. सोशल मीडिया में जहां भी उनकी प्रेस कांफ्रेंस के वीडियो चल रहे हैं, वहां प्रदेश के लोगों द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त की गई हैं. हिमाचल के लोगों ने प्रदेश के झूठे मुख्यमंत्री का फैक्ट चेक कर दिया है. जिस समय ओपीएस बंद हुई थी. उस समय प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार थी'.

जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू से पूछे ये सवाल?

जयराम ठाकुर ने कहा मुख्यमंत्री जितना झूठ बोलते हैं, उनके हर बात का जवाब देना संभव नहीं है. लेकिन अगर वह ओपीएस की बात करते हैं तो पेंशनर्स आज सड़कों पर क्यों है? उनके इलाज का बिल ढाई साल से पेंडिंग क्यों है? 3 साल के कार्यकाल में सरकार ने सिर्फ दो साल तक डीए नहीं बढ़ाया. अब तक सिर्फ दो बार डीए दिया है. एरियर के लिए लोग सड़कों पर है. यह सरकार किस मुंह से प्रदेश की उपलब्धियां पर अपना दावा ठोक रही है. यह बात मेरी और पूरे प्रदेश की समझ के परे है. हर दिन एक से ज्यादा स्कूल बंद करने वाली सरकार प्रदेश में शिक्षा के बेहतरी का श्रेय कैसे ले सकती है, जबकि उसके कार्यकाल में सरकारी स्कूलों में छात्रों का एनरोलमेंट 30% से ज्यादा कम हुआ हो. लगभग 400 से ज्यादा स्वास्थ्य संस्थानों को बंद करने वाला मुख्यमंत्री प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का श्रेय कैसे ले सकता है?

'कर्ज पर कर्ज लेने वाला सीएम आत्मनिर्भर हिमाचल की बात कैसे कर सकता है'

पूरे दिन लोन लिमिट बढ़ाने की पैरवी करने वाला मुख्यमंत्री, 34 महीने में 35000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेने वाला मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की बात किस विजन कैसे कर सकता है? सदन में झूठ, सड़क पर झूठ, देश में झूठ, विदेश में झूठ, पूर्व सरकार के काम पर झूठ, केंद्र के सहयोग पर झूठ पर झूठ बोलना ही इस सरकार की एकमात्र उपलब्धि है। जिसका श्रेय हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उसके तमाम नेताओं और मुखिया को जाता है.

