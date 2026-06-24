संविधान हत्या दिवस पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के आपातकाल को बताया काला अध्याय
बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 24, 2026 at 4:29 PM IST
नारायणपुर : 25 जून 1975 को देश में लागू किए गए आपातकाल की वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा . कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया. उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया.उन्होंने इसे संविधान की हत्या और देश पर थोपी गई तानाशाही करार दिया
इंदिरा गांधी पर लगाए गंभीर आरोप
सांसद भोजराज नाग ने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरे देश में आपातकाल लागू किया. यह निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध था और इसका उद्देश्य राजनीतिक विरोध को समाप्त करना था. उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक परंपराओं का हत्यारा बताते हुए कहा कि सत्ता के लिए संविधान की मूल भावना तक को दरकिनार कर दिया गया.
भोजराज नाग ने शाह आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान व्यापक स्तर पर सत्ता का दुरुपयोग हुआ. उन्होंने दावा किया कि आयोग की जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिन्होंने उस दौर की प्रशासनिक मनमानी और राजनीतिक हस्तक्षेप को उजागर किया.
आपातकाल के दौरान प्रेस की आवाज को दबाने का सुनियोजित प्रयास किया गया. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया ताकि सरकार की नीतियों और निर्णयों की आलोचना जनता तक न पहुंच सके.समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू की गई और स्वतंत्र पत्रकारिता को नियंत्रित करने का प्रयास हुआ- भोजराज नाग, सांसद
मीसा के तहत जनसंघ कार्यकर्ताओं को भेजा गया जेल
भोजराज नाग ने जनसंघ के कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं के साथ हुए व्यवहार का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मीसा (मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत गिरफ्तार कर जेलों में बंद किया गया.कई लोगों को लंबे समय तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा गया,साथ ही उन्हें अमानवीय यातनाओं का सामना करना पड़ा.
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