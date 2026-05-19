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कांग्रेसियों को जनाजे पर फेंके गए सिक्के बीनने की आदत, बघेल के बयान पर बीजेपी का पलटवार

कुर्सी है जनाजा नहीं वाले कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

BJP Targets Bhupesh Baghel
भूपेश बघेल पर बीजेपी का निशाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 19, 2026 at 9:25 PM IST

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रायपुर: हाल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लेकर कड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि यह कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं. अब इस बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मच गया है. भाजपा ने इस बयान को अमर्यादित बताते हुए कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की हालत जनाजे पर फेंके गए सिक्के बीनने वालों जैसी हो गई है. भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल खुद अपनी कुर्सी नहीं संभाल पाए और जनता ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेका.

कुर्सी है, जनाजा नहीं वाले बयान से बढ़ा घमासान

ईंधन संकट और देश की परिस्थितियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि अगर सरकार हालात संभाल नहीं पा रही है तो जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए. भूपेश बघेल ने कहा था कि यह कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं है, कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते. भाजपा का कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, वह ठीक कर लेगा, लेकिन देश को बर्बाद मत होने दीजिए. इस बयान के सामने आते ही प्रदेश की राजनीति गरमा गई और भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया.

भूपेश खुद कुर्सी नहीं संभाल पाए- बीजेपी

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने भूपेश बघेल के बयान को निंदनीय बताते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अपनी गंदी जुवान और अमर्यादित भाषा के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल ने राजनीतिक भाषा की मर्यादा पूरी तरह तोड़ दी है.ठोकने ने कहा कि जनाजे की बात सबसे ज्यादा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर फिट बैठती है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम राहुल गांधी ने किया है. भाजपा प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की स्थिति जनाजे पर फेंके गए सिक्के बीनने वालों जैसी हो गई है.

जहां कांग्रेस सरकार, वहां लूट की राजनीति : भाजपा

भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जहां-जहां कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां कांग्रेस नेता सत्ता को कमाई का जरिया मानते हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन के दौरान जनता की गाढ़ी कमाई लूटी गई और कांग्रेस के आला कमान को खुश करने का काम हुआ.नलिनीश ठोकने ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी कांग्रेस सरकार ने लोगों की परेशानी के बीच घर-घर शराब पहुंचाने जैसी नीति अपनाकर जनता को नुकसान पहुंचाया.

आपदा में अवसर वाली कांग्रेस पीएम को न दे नसीहत

भाजपा ने कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए कहा कि आपदा में अवसर बनाकर राजनीति और भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देने की स्थिति में नहीं है. भाजपा का कहना है कि देश में जब-जब कांग्रेस की सरकार आई, तब-तब भ्रष्टाचार और लूट के आरोप लगे.

भूपेश बघेल के बयान और भाजपा के पलटवार के बाद प्रदेश में सियासी माहौल और गर्म हो गया है. कांग्रेस जहां केंद्र सरकार की नीतियों और हालात को लेकर भाजपा को घेर रही है, वहीं भाजपा कांग्रेस शासनकाल और नेतृत्व पर सवाल उठाकर जवाबी हमला कर रही है. आने वाले दिनों में यह बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.

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भूपेश बघेल का विवादित बयान
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