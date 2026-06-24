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आपातकाल की बरसी: भाजपा का कांग्रेस पर हमला, आपातकाल को बताया तानाशाही का दौर

आपातकाल की बरसी पर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना ( ETV BHARAT )

सुनील सोनी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले युवाओं, पत्रकारों और जन आंदोलनों से जुड़े नागरिकों को नमन करते हुए कहा कि आपातकाल के खिलाफ उठी हर आवाज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का प्रतीक थी. उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि देश की लोकतांत्रिक आत्मा और संविधान की रक्षा का संघर्ष था.

25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी थोपी गई. बगैर किसी अपराध, बगैर कारण बताए देश के एक लाख से ज्यादा लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया. अधिकांश राजनेता थे. जयप्रकाश नारायण, अटल-आडवाणी भी थे. जेल में अपराधी से भी ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया. यह इमरजेंसी सिर्फ इंदिरा गांधी की वजह से लगी थी. संविधान को भी खंडित किया. एक परिवार ने खुद को देश समझ लिया. इन लोगों ने भ्रम फैलाने की भी कोशिश की. ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए हम अतीत की तरफ जा रहे हैं. कलंकित करने वाले कालखंड को हम लोगों को बता रहे हैं- सुनील सोनी, विधायक रायपुर दक्षिण

दुर्ग में रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया, जिसके कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई. प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप लगाई गई और बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को जेलों में डाल दिया गया.

दुर्ग/ कांकेर/ राजनांदगांव/ बीजापुर: 25 जून को आपातकाल की बरसी को भाजपा काला दिवस के रूप में मना रही है. भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी विधायकों ने बुधवार को प्रेस कॉंफ्रेंस कर निशाना साधा.

कांकेर में नीलकंठ टेकाम ने कांग्रेस को घेरा

भाजपा कार्यालय कमल सदन कांकेर में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताते हुए कहा कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलते हुए देश पर जबरन आपातकाल थोपा था. उन्होंने आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान जनसंघ और विपक्षी दलों के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई.

कांकेर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

राजनांदगांव में भी भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया

भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के दौर को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया. पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष दीपक म्हस्के ने कहा कि सत्ता बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल कर देश पर आपातकाल थोप दिया था, जिसके कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए थे.

राजनांदगांव में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

बीजापुर में भाजपा का तीखा हमला

आपातकाल की 51वीं बरसी पर भाजपा अटल सदन कार्यालय बीजापुर में प्रेसवार्ता हुई. दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने “आंतरिक अशांति” का हवाला देकर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू किया, जबकि देश में न तो युद्ध की स्थिति थी और न ही कोई बाहरी आक्रमण.

बीजापुर में चैतराम अटामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा (ETV BHARAT)

एमसीबी में स्वास्थ्य मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई. भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण बिहारी जायसवाल ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.

सुकमा में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस

सुकमा में जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई. मुख्य वक्ता केन्द्रीय सहकारी मर्यादित बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा रहे. उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ.

सक्ती में लखन लाल देवांगन की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

सक्ती में मंत्री लखनलाल देवांगन की प्रेस कॉन्फ्रेंस

आपातकाल को लेकर मंत्री लखनलाल देवांगन ने कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय पत्रकारों को बहुत प्रताड़ित किया गया था. जबरन उन्हें जेल में डाल दिया गया. कई अखबारों के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिये गए.