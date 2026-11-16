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कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत के दौरे को लेकर बीजेपी का हमला, अनुराग अग्रवाल बोले- जनजातियों के साथ किए गए छल के लिए मांगें माफी

कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत के दौरे को लेकर बीजेपी का हमला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुखदेव भगत को आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए. सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में एक प्रेसवार्ता लेकर उन्होंने कई कई आरोप लगाए.

कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत के दौरे को लेकर बीजेपी का हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH) सरगुजा दौरे पर सवाल इस प्रेसवार्ता में उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत के तीन दिवसीय सरगुजा दौरे को लेकर कहा कि उन्हें जनजातियों के साथ किए गए छल और उपेक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझा और उनके विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया. साल 2003 से 2018 तक के जनादेश का हवाला देते हुए चुनावी आंकड़ों का जिक्र किया और कहा कि सन 2018 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया था. लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने क्षेत्र का विकास नहीं किया.