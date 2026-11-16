कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत के दौरे को लेकर बीजेपी का हमला, अनुराग अग्रवाल बोले- जनजातियों के साथ किए गए छल के लिए मांगें माफी
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि 2003 से 2018 तक सरगुजा से कांग्रेस को बहुत सीट मिली लेकिन एक काम नहीं हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 8:47 PM IST
रायपुर: बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुखदेव भगत को आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए. सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में एक प्रेसवार्ता लेकर उन्होंने कई कई आरोप लगाए.
सरगुजा दौरे पर सवाल
इस प्रेसवार्ता में उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत के तीन दिवसीय सरगुजा दौरे को लेकर कहा कि उन्हें जनजातियों के साथ किए गए छल और उपेक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझा और उनके विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया. साल 2003 से 2018 तक के जनादेश का हवाला देते हुए चुनावी आंकड़ों का जिक्र किया और कहा कि सन 2018 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया था. लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने क्षेत्र का विकास नहीं किया.
सुखदेव भगत जब सरगुजा जा रहे हैं तो उन्हें यह बात याद रखना चाहिए कि साल 2003, 2008, 2013 और 2018 के चुनाव में सरगुजा क्षेत्र में लगातार कांग्रेस को बढ़त मिलती गई. साल 2018 में पूरा सरगुजा क्षेत्र कांग्रेस को वोट दिया था, बावजूद इसके कांग्रेस ने विकास के कोई कार्य नहीं किए.- अनुराग अग्रवाल प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी
2023 में जनता ने दिया बीजेपी का साथ
अनुराग अग्रवाल ने कहा कि इस वजह से साल 2023 में सरगुजा की पूरी जनता ने, पूरे समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया. आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश का नेतृत्व एक आदिवासी समाज का व्यक्ति कर रहा है. सुखदेव भगत को इस बात के लिए भी माफी मांगनी चाहिए कि साल 2018 में जनजाति समाज के सहयोग से उनकी सरकार बनी थी. तब भारतीय जनता पार्टी ने देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू का चयन किया था. कांग्रेस समर्थन करने के बजाय उसके विरोध में खड़ी रही. इसके लिए भी सरगुजा जाकर सुखदेव भगत को माफी मांगनी चाहिए.
कांग्रेस पर सवाल
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि रविवार को प्रदेश में धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई. कांग्रेस ने लगभग इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार किया, इसमें सवाल उठाते रहे. इसके लिए भी कांग्रेस को जाकर लगातार माफी मांगनी चाहिए. बस्तर क्षेत्र की बात करें तो लगातार दशकों से जो नक्सलवाद का दंश था वह भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में समाप्त हुआ. अब वहां पर बस्तर की धुन पर विकास होने वाला है. उस पर भी कांग्रेस सवाल उठाती है.