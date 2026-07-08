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कुप्रबंधन के ब्राण्ड एम्बेस्डर हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के बाद अब पंजाब कांग्रेस में सुलगाई बगावत: बीजेपी

बीजेपी प्रवक्ता संतोष पांडेय ने भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने पंजाब कांग्रेस में बगावत को लेकर अटैक किया है.

Santosh Pandey Targets Bhupesh Baghel
संतोष पांडेय का भूपेश बघेल पर निशाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 8, 2026 at 10:27 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर भूपेश बघेल को घेरा है. विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस में मची भीषण अंतर्कलह और प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल की भारी राजनीतिक विफलता पर तीखा तंज कसा है. संतोष पांडेय ने कहा कि जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ में अपनी पूरी सरकार और संगठन को डुबा चुका हो, उसे कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब की कलह शांत करने का जिम्मा सौंपा है, जो बेहद हास्यास्पद है. परिणाम सबके सामने है. भूपेश बघेल के पैर पंजाब में पड़ते ही वहां कांग्रेस बगावत की आग में पूरी तरह झुलस गई है.

भूपेश बघेल पर बीजेपी का तीखा हमला

संतोष पांडेय ने कहा कि पंजाब पहुंचते ही कांग्रेस प्रभारी बघेल की जो फजीहत हुई है, वह कांग्रेस के भीतर उनके घटते कद और सांगठनिक नाकामी को दर्शाती है. छत्तीसगढ़ भवन जाने के बजाय सीधे नेता प्रतिपक्ष प्रतापसिंह बाजवा के घर शरण लेने वाले बघेल को खुद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ठेंगा दिखा दिया है. चन्नी ने न तो बघेल से मुलाकात की और न ही कोई सम्पर्क साधा, बल्कि सोशल मीडिया पर "एकता में बल है" लिखकर सीधे तौर पर बघेल की मौजूदगी और उनके नेतृत्व को बड़ी चुनौती दे डाली.

भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए कुप्रबंधन के ब्राण्ड एम्बेस्डर बन चुके हैं. वे जहां भी जाते हैं, वहां फूट, असंतोष और बगावत की नई कहानी शुरू हो जाती है. छत्तीसगढ़ में उन्होंने ढाई-ढाई साल के खेल में जो रायता फैलाया था, ठीक वही स्क्रिप्ट अब वे पंजाब में दोहरा रहे हैं. हालात इतने बदतर हैं कि पूर्व विधायकों को अनुशासनहीनता का नोटिस थमाया जा रहा है और प्रभारी तमाशबीन बने हुए हैं- संतोष पांडेय, बीजेपी प्रवक्ता, छत्तीसगढ़

भूपेश बघेल पूरी तरह सुपर फ्लॉप

संतोष पाण्डेय ने कहा कि जिस नेता की अपनी खुद की कोई राजनैतिक साख और स्वीकार्यता नहीं बची है, वह पंजाब के असंतुष्ट नेताओं का मनमुटाव क्या दूर करेगा? दिल्ली से केन्द्रीय टीम को आकर बीच-बचाव करना पड़ रहा है, जो यह साबित करता है कि बघेल पूरी तरह सुपर फ्लॉप प्रभारी साबित हुए हैं. छत्तीसगढ़ की जनता ने तो इन्हें पहले ही नकार दिया था, और अब पंजाब की धरती से भी इनका बोरिया-बिस्तर बंधना तय है. पंजाब में कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, और भूपेश बघेल इसके सबसे अकुशल कप्तान हैं.

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