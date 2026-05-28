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अखिलेश के PDA पर BJP का हमला, अपने ही मंत्री का ब्रजेश पाठक ने लिया इंटरव्यू, देखिए क्या हुई बातचीत

पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप से डिप्टी सीएम ने पूछे सवाल.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया मंत्री नरेंद्र कश्यप का इंटरव्यू.
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया मंत्री नरेंद्र कश्यप का इंटरव्यू. (Photo Credit; Deputy CM Brajesh Pathak)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 5:47 PM IST

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लखनऊ: अखिलेश यादव के PDA समीकरण पर हमला करने के लिए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अनूठा प्रयोग किया. पाठक ने अपनी ही सरकार में पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप का इंटरव्यू लिया, जिसमें अखिलेश यादव के पिछड़ा प्रेम पर हमला किया गया. मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का पीडीए केवल एक जाति और उसमें उनके परिवार तक सीमित है. पाठक के उनसे कहा कि इस संबंध में वह अपने पिछले समाज के बीच जाकर अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करें.

उपमुख्यमंत्री और पिछड़ा कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप के बीच यह 13 मिनट से अधिक का एक इंटरव्यू है. जिसमें दोनों नेता अखिलेश यादव पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं. ब्राह्मण समाज से आने वाले पाठक पिछड़े समाज से आने वाले नरेंद्र कश्यप से, जो न केवल उत्तर प्रदेश के पिछड़ा कल्याण मंत्री हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे अनेक सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं.

मुख्य रूप से हमला अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण पर ही है क्योंकि इसी समीकरण को 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण माना जा रहा है. विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी PDA के समीकरण को तोड़ना चाहती है इसलिए ब्राह्मण और पिछड़े वर्ग के मंत्री आमने-सामने बैठ कर समाज की हालत के बारे में बातचीत कर रहे हैं.

पाठक के सवाल के जवाब में नरेंद्र कश्यप ने कहा कि अखिलेश यादव ढकोसला करते हैं. उनके लिए पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दलितों के कल्याण का मामला केवल वोट बैंक तक सीमित है. उनकी पार्टी केवल एक जाति विशेष के लिए काम करती है, उसमें भी वह अपने परिवार का भला करने का पहले सोचते हैं.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि आप अपने समाज के बीच इस पर जागरूकता फैलाएं तो नरेंद्र कश्यप ने कहा कि लगातार काम कर रहे हैं और लोगों को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की असलियत से परिचित कर रहे हैं. दो मंत्रियों के बीच इंटरव्यू होने और उसको सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का उत्तर प्रदेश में यह पहला मामला है. जिसमें विपक्ष पर बड़ा हमला बोला जा रहा है.

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अखिलेश के पीडीए पर हमला
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