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अखिलेश के PDA पर BJP का हमला, अपने ही मंत्री का ब्रजेश पाठक ने लिया इंटरव्यू, देखिए क्या हुई बातचीत

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया मंत्री नरेंद्र कश्यप का इंटरव्यू. ( Photo Credit; Deputy CM Brajesh Pathak )

लखनऊ: अखिलेश यादव के PDA समीकरण पर हमला करने के लिए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अनूठा प्रयोग किया. पाठक ने अपनी ही सरकार में पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप का इंटरव्यू लिया, जिसमें अखिलेश यादव के पिछड़ा प्रेम पर हमला किया गया. मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का पीडीए केवल एक जाति और उसमें उनके परिवार तक सीमित है. पाठक के उनसे कहा कि इस संबंध में वह अपने पिछले समाज के बीच जाकर अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करें. उपमुख्यमंत्री और पिछड़ा कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप के बीच यह 13 मिनट से अधिक का एक इंटरव्यू है. जिसमें दोनों नेता अखिलेश यादव पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं. ब्राह्मण समाज से आने वाले पाठक पिछड़े समाज से आने वाले नरेंद्र कश्यप से, जो न केवल उत्तर प्रदेश के पिछड़ा कल्याण मंत्री हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे अनेक सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं.