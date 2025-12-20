ETV Bharat / state

थैले में बेटे का शव ले जाने पर भाजपा ने सरकार को घेरा, कार्रवाई की मांग

रांची: झारखंड के चाईबासा में एक गरीब पिता द्वारा अपने चार साल के बेटे के शव को थैले में रखकर गांव ले जाने की बेबसी पर भाजपा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. दरअसल, चाईबासा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी. प्रदेश भाजपा ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना करार दिया है. पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस घटना के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया है.

सरकार की मर चुकी है संवेदनशीलता - प्रतुल शाहदेव

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह इस घटना के लिए सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है. दोषी अवसरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. भाजपा ने आरोप लगाया है कि परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ भी इसी क्षेत्र से आते हैं. लिहाजा, इस घटना की जिम्मेदारी उनको भी लेनी चाहिए. आरोप लगाया गया है कि झारखंड सरकार में संवेदनशीलता मर चुकी है. ऐसे में कार्रवाई की अपेक्षा कैसे की जा सकती है.

जानकारी देते भाजपा प्रदेश प्रवक्ता (ETV BHARAT)

बेशर्म सरकार को फर्क नहीं पड़ता- चंपाई सोरेन

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर घटना की निंदा की है. उन्होंने इसे अमानवीय घटना करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि चाईबासा में बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाया गया था. सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था की खबरें आए दिन मीडिया में सुर्खियां बन रहीं है. एंबुलेंस की कमी और खाट पर जाते मरीजों की तस्वीरें हर दूसरे दिन वायरल होती हैं, लेकिन इस बेशर्म सरकार को फर्क नहीं पड़ता.