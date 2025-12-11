ETV Bharat / state

'तेजस्वी यादव दो दिन भी नहीं टिक पाए', RJD के दिग्गज नेता के बयान पर BJP ने ली चुटकी

कहते हैं जब आपकी हार होती तो चारो तरफ से आपको सुनाया जाता है. कुछ ऐसा ही हाल तेजस्वी यादव का हो गया है. पढ़ें

TEJASHWI YADAV
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 11, 2025 at 4:03 PM IST

5 Min Read
पटना : ''मेरी सलाह साफ है, तेजस्वी तुरंत बिहार लौटो. नेता की तरह नहीं, कार्यकर्ता की तरह घूमो. लोगों से बराबरी से मिलो. साहब की तरह नहीं. तभी पार्टी का और तुम्हारा भविष्य बचेगा. याद रखना समय किसी का इंतजार नहीं करता.'' ये उस नेता का बयान है जो बिहार की राजनीति को कई दशकों से करीब से देख रहे हैं.

शिवानंद दिवारी ने खड़े किए सवाल : दरअसल, जब से बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई है. तब से आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी पार्टी से खफा चल रहे हैं. लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वह तेजस्वी यादव और पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. इधर बीजेपी वाले इसपर चुटकी ले रहे हैं.

शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तेजस्वी यादव के मैदान छोड़कर घूमने को लेकर सवाल खड़े किए हैं. अपने पोस्ट में शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल तब ऊंचा रहता है जब विपरीत परिस्थिति में उनका नेता उनके साथ मौजूद रहता है.

शिवानंद का तेजस्वी यादव को संदेश : अपने पोस्ट में शिवानंद तिवारी ने लिखा है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी हैं. राजद की पूरी कमान अब उनके हाथ में है. पिछले चुनाव में तो यह साफ हो गया था कि अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता, तो वही मुख्यमंत्री बनते. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसके उलट परिणाम सामने आए.

''जीत और हार किसी भी क्षेत्र में आती-जाती रहती है, लेकिन सवाल यह है कि हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं. विजयी पक्ष अगर अहंकार दिखाए या हारने वालों को नीचा दिखाए, तो वह अपनी भविष्य की पराजय का बीज बो देता है. वहीं, हारने वाले नेता की जिम्मेदारी और भी बड़ी होती है. अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना.''- शिवानंद तिवारी, आरजेडी नेता

Shivanand Tiwari
शिवानंद तिवारी (ETV Bharat)

'तेजस्वी ने मैदान ही छोड़ दिया' : शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेजस्वी चुनावी नतीजों के बाद गायब हो गए. उन्हें अपने साथियों के बीच जाना चाहिए था, बैठकर बात करनी चाहिए थी, ढाढ़स देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मैदान ही छोड़ दिया. यह नेतृत्व का जोहरा नहीं है. राजनीति विचारों से चलती है, लेकिन संगठन की बनावट भी उतनी ही अहम होती है.

''जब तेजस्वी को पार्टी की बागडोर नई-नई मिली थी, तो मैंने उन्हें कहा भी था कि उनके पिता उनके लिए अच्छे गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जो जनसमर्थन 90 के दशक में पाया वह 'न भूतो, न भविष्यति' जैसा था. लेकिन वही करिश्मा जल्दी बिखर भी गया. 90 के नायक 2010 में 22 सीटों पर सिमट गए. तेजस्वी ने उससे बेहतर किया वे नेता प्रतिपक्ष बने. लेकिन हार के बाद उन्होंने वही गलती दोहराई गायब हो गए. जबकि नेता वही है जो संकट में सबसे आगे खड़ा दिखे.''- शिवानंद तिवारी, आरजेडी नेता

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

मैदान छोड़ने की बात : शिवानंद तिवारी ने अपने पोस्ट में लिखा कि समता पार्टी के गठन में मेरी भूमिका किसी से कम नहीं थी. पहले चुनाव में सिर्फ सात सीटें मिलीं, लेकिन हमने मैदान नहीं छोड़ा. तेजस्वी दो दिन भी नहीं टिक पाए, उन्होंने कार्यकर्ताओं का मन छोटा कर दिया.

आजकल राजद कार्यालय में समीक्षा बैठकें चल रही हैं. मंगनीलाल मंडल कार्यकर्ताओं के नेता हैं, उनकी बात सुनते हैं. यह उनके पक्ष में जाता है. इसके विपरीत, जगता बाबू और दूसरे नेता सिर्फ वही सुनाते थे जो तेजस्वी को अच्छा लगता. पट्टी बांध दी गई थी उनकी आँखों पर. चुनाव के बाद सच्चाई सामने आई, लेकिन तेजस्वी ने सामना करने के बजाय दूरी बना ली.

'आरजेडी में हार से हाहाकार मचा' : शिवानंद तिवारी के इस बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले से ही रणछोड़ थे. तेजस्वी यादव का ये कायराना अंदाज भी है. तेजस्वी यादव को जो विपक्ष की भूमिका मिली है उसे भी निर्वहन करने में वह अक्षम साबित हो रहे हैं, असफल हो रहें है.

संजय मयूख
संजय मयूख (ETV Bharat)

''राष्ट्रीय जनता दल में हार का हाहाकार मचा हुआ है. शिवानंद तिवारी का यह बयान दर्शाता है कि राजद के नेता अब आपस में गुथम गुत्थी कर रहे हैं. इंडी गठबंधन पूरी तरह से हवा महल बन चुका है. इंडी गठबंधन का अब और भी टुकड़ा टुकड़ा होता जा रहा है. इंतजार कीजिए कई और राज उन्हीं के नेता खोलेंगे.''- संजय मयूख, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

