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पेपर लीक की सीबीआई जांच और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा, जामताड़ा से आंदोलन की होगी शुरुआत

झारखंड बीजेपी ने राज्य की बदहाली और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है.

Former MLA Sita Soren
पूर्व विधायक सीता सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 8:24 PM IST

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जामताड़ा: बीजेपी ने झारखंड में राज्य सरकार की बदहाल व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की लचर स्थिति को लेकर हमला बोला है. बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है. भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र से आंदोलन का बिगुल बजाया है. झारखंड बीजेपी 31 जुलाई को एसपी और डीसी का घेराव कर सरकार को घेरने का काम करेगी. जिसे लेकर भाजपा पूरी तैयारी में जुट गई है.

सीता सोरेन ने साधा हेमंत सरकार पर निशाना

पूर्व विधायक एवं बीजेपी नेत्री सीता सोरेन ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है. सीता सोरेन ने हेमंत सरकार पर खनिज संपदा दोहन समेत घोटाले का आरोप लगाते हुए जेपीएससी पेपर लीक केस की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि झारखंड में 25 साल में भी कोई सुधार नहीं हुआ है. इसलिए बीजेपी ने आंदोलन करने का फैसला लिया है और आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है.

राज्य सरकार पर हमलावर सीता सोरेन और रणधीर सिंह (Etv Bharat)

पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने दी जानकारी

जामताड़ा जिला पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री रणधीर सिंह जानकारी देते हुए कि झारखंड में हेमंत सरकार में स्थिति पूरी तरह से बदहाल है. स्वास्थ्य व्यवस्था 'चौपट' है. 'भ्रष्टाचार' चरम पर है. उन्होंने कहा व्यवस्था को लेकर जब भाजपा आवाज उठाती है, तो ऐसे में सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, पार्टी कार्यकर्ता पर झूठा आरोप लगाकर मुकदमा करवाते हैं. उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जामताड़ा से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र से भाजपा आंदोलन शुरू करेगी. प्रत्येक जिले में पार्टी आंदोलन करने का फैसला लिया है.

स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार को धेरने की तैयारी

भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक केंद्र बिंदु इन दिनों संथाल परगना के जामताड़ा में केंद्रित हो गया है, जहां राज्य के बड़े नेता पूर्व मंत्री से लेकर पार्टी के पदाधिकारी प्रदेश स्तर के नेता लगातार दौरा कर बैठक कर रहे हैं और आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर भावी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं. झारखंड बीजेपी ने स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में आंदोलन करने का ऐलान किया है. जिसकी जामताड़ा से शुरुआत करने का ऐलान किया है, जिसे लेकर पार्टी लगातार बैठक कर रही है.

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