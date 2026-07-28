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पेपर लीक की सीबीआई जांच और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा, जामताड़ा से आंदोलन की होगी शुरुआत

पूर्व विधायक सीता सोरेन ( Etv Bharat )