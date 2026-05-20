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विधानसभा चुनाव 2027: भाजपा ने लखनऊ में दी कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनन्द द्विवेदी अन्य नेताओं के साथ. ( ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर संगठन की ओर से महानगर के सभी 25 मंडलों के लिए प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है. विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कार्यकर्ताओं को दी गई है जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होगी. भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनन्द द्विवेदी ने बताया कि यह सूची प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी एवं प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की सहमति के उपरांत अवध क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा द्वारा जारी की गई है. जारी सूची के अनुसार विभिन्न मंडलों में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने तथा आगामी कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की गई है. पार्टी नेतृत्व ने सभी प्रभारियों से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं से नियमित संवाद बनाए रखने तथा जनसंपर्क अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने का आह्वान किया है. सूची में चिनहट शहरी (पूर्व-5) मंडल का प्रभारी राकेश पाण्डेय, सरोजनी नगर दक्षिण-1 का प्रभारी सौरभ बाल्मीकि, सरोजनी नगर दक्षिण-2 का प्रभारी सतीश चन्द्र मिश्रा एवं सरोजनी नगर दक्षिण-3 का प्रभारी विनोद सिंह कल्लू को बनाया गया है.