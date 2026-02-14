ETV Bharat / state

राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा भाजपा का शिष्टमंडल, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद को ज्ञापन सौंपते भाजपा के नेता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः शहरी निकाय चुनाव के लिए जारी वोटर लिस्ट में एक बार फिर गड़बड़ी की शिकायत आ रही हैं. हालत यह है कि लोगों को उनके घरों से काफी दूर के मतदान केंद्र पर वोट देने के लिए अधिकृत किया गया है, जो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के उस दिशानिर्देश का उल्लंघन होता दिख रहा है जिसमें मतदाताओं के निवास स्थान के दो किलोमीटर के अंदर मतदान केंद्र होना अनिवार्य किया गया है.

शनिवार को मतदाताओं के इन्हीं शिकायतों को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचा. भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोग कार्यालय पहुंचे शिष्टमंडल ने आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद को इस संबंध में ज्ञापन सौंप कर शिकायत दर्ज करायी है.

भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मतदान केंद्र की दूरी अधिक रहने की शिकायत

भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव ने इस संबंध में रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 43 का हवाला देते हुए कहा कि इस वार्ड के भाग संख्या 43/4 में जारी मतदाता सूची के अनुसार सेक्टर 2, जगरनाथपुर और धुर्वा में जो मतदाता रहते हैं उनको अपना वोट डालने हेतु अशोक नगर के सामुदायिक भवन में आना होगा. जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है की किसी भी कीमत पर मतदाता का घर और मतदान केंद्र की दूरी दो किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती है. इस निर्देश के बावजूद भी जिला प्रशासन ने ऐसा कारनामा किया है.

उन्होंने कहा कि सेक्टर 2, जगरनाथपुर और धुर्वा से अशोक नगर सामुदायिक केंद्र की दूरी दो किलोमीटर से अधिक है. सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि वार्ड संख्या 43 के भाग संख्या 43/4 में कुल 1205 मतदाता निवास करते हैं और उन सभी मतदाताओं को पता ही नहीं है कि वे किस बूथ पर अपना वोट देंगे. इसी तरह राजधानी के अन्य वार्डों में मतदाताओं को मतदान केंद्र दूर होने की वजह से परेशानी उठानी पड़ेगी.