सतीश पूनिया बने पंजाब बीजेपी के नए प्रभारी, एक ही दिन पहले नियुक्त हुए थे राष्ट्रीय महामंत्री
पंजाब प्रभारी के तौर पर पूनिया के सामने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने की अहम जिम्मेदारी होगी.
Published : August 18, 2026 at 12:16 PM IST
जयपुर: राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया का पार्टी में राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं. भाजपा ने अब उन्हें पंजाब का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है. राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के प्रभारियों की घोषणा की. खास बात यह है कि एक दिन पहले ही डॉ. पूनिया को पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था. इस तरह वर्ष 2026 में यह उनकी तीसरी बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी है.
डॉ. पूनिया के राजनीतिक सफर में 2026 खास साल बनकर उभरा है. पहले उन्हें राज्यसभा भेजा गया, इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली और अब पार्टी ने पंजाब का प्रभारी बनाकर उनके संगठनात्मक अनुभव पर भरोसा जताया है.लगातार मिल रही जिम्मेदारियों को पार्टी के भीतर उनके बढ़ते कद और केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे से जोड़कर देखा जा रहा है. पंजाब प्रभारी के तौर पर पूनिया के सामने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने की अहम जिम्मेदारी होगी. पंजाब की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों में संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को बूथ स्तर तक प्रभावी तरीके से लागू कराने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 18, 2026
उत्तर प्रदेश: विनोद तावड़े प्रभारी नियुक्त; जगदीश ईश्वरभाई पटेल सह-प्रभारी नियुक्त
पंजाब: सतीश पूनिया प्रभारी नियुक्त।
गुजरात: तरुण चुघ प्रभारी नियुक्त pic.twitter.com/S65UFnQ2a7
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हरियाणा में भी निभा चुके हैं अहम भूमिका: पंजाब से पहले पूनिया को हरियाणा में भाजपा सरकार के कामकाज की समीक्षा और रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी. इस भूमिका के जरिए उन्होंने संगठन और सरकार के बीच समन्वय और राजनीतिक फीडबैक जुटाने में सक्रियता दिखाई. अब पंजाब की जिम्मेदारी मिलने से उनके संगठनात्मक अनुभव का राष्ट्रीय स्तर पर और उपयोग होने के संकेत मिल रहे हैं.
राजस्थान से राष्ट्रीय राजनीति तक बढ़ा दायरा: राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संगठन को संभाल चुके पूनिया की पहचान अब केवल प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं रही. विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय संगठन में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ी है. राज्यसभा, राष्ट्रीय महामंत्री और अब पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारियां इस बात का संकेत हैं कि पार्टी नेतृत्व उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लंबी भूमिका के लिए तैयार कर रहा है. पंजाब की जिम्मेदारी पूनिया के लिए अगली बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगी. आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर करने, संगठन को चुनावी मोड में लाने और स्थानीय नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित करने की चुनौती उनके सामने होगी.