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सतीश पूनिया बने पंजाब बीजेपी के नए प्रभारी, एक ही दिन पहले नियुक्त हुए थे राष्ट्रीय महामंत्री

भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया का पार्टी में राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं. भाजपा ने अब उन्हें पंजाब का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है. राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के प्रभारियों की घोषणा की. खास बात यह है कि एक दिन पहले ही डॉ. पूनिया को पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था. इस तरह वर्ष 2026 में यह उनकी तीसरी बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी है. डॉ. पूनिया के राजनीतिक सफर में 2026 खास साल बनकर उभरा है. पहले उन्हें राज्यसभा भेजा गया, इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली और अब पार्टी ने पंजाब का प्रभारी बनाकर उनके संगठनात्मक अनुभव पर भरोसा जताया है.लगातार मिल रही जिम्मेदारियों को पार्टी के भीतर उनके बढ़ते कद और केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे से जोड़कर देखा जा रहा है. पंजाब प्रभारी के तौर पर पूनिया के सामने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने की अहम जिम्मेदारी होगी. पंजाब की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों में संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को बूथ स्तर तक प्रभावी तरीके से लागू कराने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.