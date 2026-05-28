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हरियाणा के नए बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान, डॉक्टर अर्चना गुप्ता को मिली जिम्मेदारी

चंडीगढ: बीजेपी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा का अध्यक्ष नियुक्त किया है. अर्चना गुप्ता मोहन लाल बड़ौली की जगह लेंगी. हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अर्चना गुप्ता ने खुशी जाहिर की और हाई कमान का धन्यवाद किया.

अर्चना गुप्ता की पहली प्रतिक्रिया: हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा "भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री Nitin Nabin जी एवं शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार। मुझे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे मैं पूर्ण निष्ठा, समर्पण और सेवा भाव के साथ निभाने का संकल्प लेती हूँ। यह सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि हर उस कार्यकर्ता का है जो संगठन की विचारधारा और राष्ट्रसेवा के लिए निरंतर समर्पित है। आप सभी के स्नेह, विश्वास एवं शुभकामनाओं के लिए हृदय से धन्यवाद।"