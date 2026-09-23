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गजेन्द्र पटेल बने झारखंड बीजेपी प्रभारी, सौरभ सिंह एवं निवेदिता सिंह को मिली सह प्रभारी की जिम्मेदारी

बीजेपी झारखंड ( Etv Bharat )