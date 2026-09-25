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भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी बनी कोटा की मेयर, कांग्रेस पार्षदों ने भी की क्रॉस वोटिंग, पदभार किया ग्रहण

मेयर अनुसुइया गोस्वामी ने पदभार ग्रहण किया. ( FB : Anusuiya Goswami )