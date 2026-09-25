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भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी बनी कोटा की मेयर, कांग्रेस पार्षदों ने भी की क्रॉस वोटिंग, पदभार किया ग्रहण

मतदान में अनुसुइया गोस्वामी को 65 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट सुनीता कुमारी सुमन को 35 वोट मिले.

अनुसुइया गोस्वामी मेयर चुनी गईं
मेयर अनुसुइया गोस्वामी ने पदभार ग्रहण किया. (FB : Anusuiya Goswami)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 1:29 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 1:40 PM IST

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कोटा : नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनुसुइया गोस्वामी मेयर चुनी गईं हैं. शुक्रवार को हुए मतदान में उन्हें 65 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट सुनीता कुमारी सुमन को 35 वोट मिले. कांग्रेस के 39 पार्षद जीते थे, जबकि एक निर्दलीय ने कांग्रेस में शामिल होकर समर्थन दिया था. ऐसे में साफ है कि कांग्रेस के पांच पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है. चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मेयर अनुसुइया ने पदभार ग्रहण किया.

जीतने के बाद ईटीवी भारत से हुई बातचीत में अनुसुइया ने कहा कि वह कह कर नहीं, करके ही बताएंगी. उन्होंने कहा कि वह पार्टी के कैडर वाली कार्यकर्ता रहीं हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया. उन्होंने कहा कि 'मैं जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता रही हूं. हमारे सभी पार्षद और अधिकारी मिलकर नगर निगम को काफी आगे लेकर जाएंगे'. क्रॉस वेटिंग पर उन्होंने कहा कि दूसरे पार्षदों ने भी भरोसा जताया है. उन्होंने दावा किया कि वो किसी के संपर्क में नहीं थी. पार्षद प्रत्याशियों पर भी पूरा विश्वास था. किसी को भी बाड़ेबंदी में नहीं रखा गया था.

अनुसुइया गोस्वामी से बातचीत (ETV Bharat Kota)

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कांग्रेस के पांच पार्षद ने की है क्रॉस वोटिंग : नगर निगम कोटा में 100 वार्ड से पार्षद चुने गए थे, जिनमें भाजपा के 57 और कांग्रेस के 39 थे, जबकि चार निर्दलीय थे. इनमें वंदना फौजदार और कौशल किशोर शर्मा ने भाजपा को समर्थन दिया, जिससे भाजपा के 59 वोट हो गए थे. वहीं, कांग्रेस 40 का समर्थन बता रही थी. वोट डालने के लिए पहुंचे निर्दलीय राहुल माथुर ने भी भाजपा के जीतने की संभावना जताई थी.

दसवीं तक पढ़ी हुईं हैं कोटा की नई मेयर : अनुसुइया वार्ड नंबर 98 से चुनाव जीती थीं. चुनाव में अनुसुइया गोस्वामी को 1549 वोट मिले थे, जबकि उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस प्रत्याशी आयुष पारेता से थी, जिन्हें 1158 वोट मिले थे. इस तरह अनुसुइया ने 391 वोटों से जीत दर्ज की थी. अनुसुइया गोस्वामी के पति शिवराज गोस्वामी हैं, जो फाइनेंस का काम करते हैं. इसके साथ ही हॉस्टल संचालक भी हैं. अनुसुइया गोस्वामी स्वरोजगार करती हैं. इसके अलावा होलसेल और रिटेल ट्रेड व्यवसाय भी वह करती हैं. उनकी तीन बेटियां और एक बेटा है. इनमें से दो बेटियों की शादी हो चुकी है. अनुसुइया लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और पिछले कार्यकाल में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं. वो प्रदेश मंत्री भाजपा भी रही हैं.

अनुसुइया गोस्वामी मेयर चुनी गईं
भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी विक्ट्री साइन दिखाती हुई. (ETV Bharat kota)

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सास से सीखी राजनीति की बारीकियां : अनुसुइया कोटा आने के पहले कैथून में ही अपने परिवार के साथ रहती थीं. मूल रूप से उनका ससुराल कैथून में है, जहां उनकी सास चंद्रकला गोस्वामी तीन बार पार्षद रह चुकी हैं. अनुसुइया ने शुरुआती राजनीति के गुर अपनी सास से ही सीखी हैं. उनके ससुर छीतर लाल गोस्वामी हेडमास्टर रहे हैं. उनका मायका बूंदी के केशोरायपाटन में है. उनके पिता राम कल्याण गोस्वामी एक किसान हैं और माता प्रेम बाई गृहणी हैं.

कोटा में चौथी महिला महापौर : कोटा नगर निगम बनने के बाद सबसे पहले साल 1994 में भारतीय जनता पार्टी की सुमन श्रृंगी महापौर बन गईं थी. इनके बाद साल 2009 में महापौर पद के लिए सीधे चुनाव हुए थे. इसमें डॉ. रत्ना जैन महापौर चुनी गईं थी. हालांकि, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा पार्षद जीते थे. इसके बाद साल 2020 में हुए नगर निगम चुनाव में दो नगर निगम कोटा में बन गई थी, जिनमें कोटा उत्तर नगर निगम से मंजू मेहरा महापौर चुनी गईं थी. साल 2025 में एक नगर निगम करने के आदेश जारी हो गए थे. अब हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनुसुइया गोस्वामी महापौर चुनी गईं हैं.

अनुसुइया गोस्वामी मेयर चुनी गईं
चैंबर के बाहर नेम प्लेट बदलते कर्मचारी. (ETV Bharat kota)

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तीन गाड़ियां और फ्लैट की मालकिन अनुसुइया : बीजेपी कैंडिडेट अनुसुइया गोस्वामी करोड़पति हैं. उनकी चल संपत्ति 89,63,846 रुपए है, जबकि अचल संपत्ति 75 लाख है. ऐसे में कुल संपत्ति 1,64,63,846 रुपए की है. उन पर ऋण 39,81,145 रुपए है. उनके व पति के पास तीन गाड़ियां हैं. इनमें एक की कीमत दो लाख रुपए है, जबकि दो लग्जरी एसयूवी है, जो 13 और 35 लाख रुपए की है. नए कोटा की मल्टी स्टोरी में फ्लैट है. उनके पास 200 ग्राम सोना व पति के पास 50 ग्राम सोना है. अनुसुइया पर मल्टी स्टोरी के फ्लैट का 14 लाख 81145 रुपए कर्ज है. पति शिवराज पर लग्जरी एसयूवी का 25 लाख रुपए लोन है.

मेयर ने किया पदभार ग्रहणः अनुसुइया को पदभार ग्रहण करवाने के लिए विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, राकेश जैन व नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष हरिकृष्ण बिरला पहुंचे. नगर निगम में कमिश्नर ओपी मेहरा ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया है. नगर निगम ने उनके चुनाव जीतने के तत्काल बाद व्यवस्था कर दी थी. उनके लिए नई चेयर, चैंबर को तैयार करवा दिया गया. इसके साथ ही राम दरबार का मंदिर भी चेंबर में तैयार करवाया गया.

Last Updated : September 25, 2026 at 1:40 PM IST

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