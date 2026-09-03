बीजेपी ने घोषित की यूपी के सभी छह प्रांतों की कार्यसमिति, अवध में 34 सदस्यों को मिली जगह
कानपुर-बुंदेलखंड, ब्रज, पश्चिम, काशी और गोरक्ष प्रांत की कार्यसमिति भी घोषित कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 11:18 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 11:37 PM IST
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के अपने सभी छह प्रांतों की कार्यसमिति के सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया है. इसमें अवध क्षेत्र की नई क्षेत्रीय कार्यसमिति में 34 सदस्यों को शामिल किया गया है. इसके अलावा कानपुर-बुंदेलखंड, ब्रज, पश्चिम, काशी और गोरक्ष प्रांत की कार्यसमिति भी घोषित कर दी गई है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति के बाद क्षेत्रीय अध्यक्षों की ओर से नियुक्त किए गए पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है.
अवध के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राहुल राज रस्तोगी को पदोन्नत कर क्षेत्रीय महामंत्री बनाया गया है. उनके साथ राजीव मिश्रा, विमल सिंह और अवधेश कटियार को भी क्षेत्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं अवध क्षेत्र के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष नितिन मित्तल और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के करीबी मनीष शुक्ला को अवध क्षेत्र में उपाध्यक्ष बनाया गया है.
भाजपा उत्तर प्रदेश के सभी नवनियुक्त क्षेत्रीय पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Pankaj Chaudhary (@mppchaudhary) September 3, 2026
मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी मिलकर संगठन के सेवा और समर्पण के मूल मंत्र के साथ पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। आप सभी की ऊर्जा उत्तर प्रदेश में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और सेवा के… pic.twitter.com/989ZhynJTP
इसके अलावा नीरज वर्मा, राजकिशोर मौर्य, पीके वर्मा, ठाकुर प्रसाद गंगवार, अवधेश पांडेय बादल, रेणु भाटिया, दिनेश सिंह और अनूप बाजपेयी को भी अवध क्षेत्र का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तत्कालीन प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य के खिलाफ बगावत कर बसपा से चुनाव लड़ीं अंजली मौर्य को पार्टी ने अवध का क्षेत्रीय मंत्री बनाया है.
अंजली मौर्य ऊंचाहार सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं. अंजली को 34 हजार से अधिक वोट मिले थे, जिसके चलते अमरपाल मौर्य की हार हुई थी. आगामी चुनाव में खाद्य आपूर्ति मंत्री मनोज पांडेय ऊंचाहार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अंजली का वहां प्रभाव है. इसी रणनीति के चलते अंजली को पार्टी में शामिल कराकर क्षेत्रीय मंत्री बनाया गया है.
भाजपा की नई क्षेत्रीय टीमों के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव की है. विधानसभा चुनाव की घोषणा में बमुश्किल चार महीने का समय बचा है. क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री और क्षेत्रीय मंत्री को पार्टी की ओर से एक-एक जिले या विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी. उन जिलों और विधानसभा सीटों पर समन्वय बनाते हुए कमल खिलाने का दारोमदार नई टीम पर होगा.
पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी के प्रभारी विनोद तावड़े 5 या 7 सितंबर को लखनऊ आ सकते हैं. केंद्रीय नेतृत्व ने तावड़े के दौरे से पहले ही नई कार्यसमिति की सूची जारी करने का फरमान सुनाया था, ताकि तावड़े नई टीम से मुखातिब हो सकें. इसी वजह से गुरुवार को सभी छह प्रांतों की सूची आनन-फानन में जारी की गई.
भाजपा के यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े आगामी दिनों में अवध, काशी, ब्रज, पश्चिम, गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र का दौरा करेंगे. इस दौरान तावड़े चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे साथ ही कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी लेंगे.
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