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बीजेपी ने घोषित की यूपी के सभी छह प्रांतों की कार्यसमिति, अवध में 34 सदस्यों को मिली जगह

बीजेपी ने घोषित की छह प्रांतों की कार्यसमिति. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के अपने सभी छह प्रांतों की कार्यसमिति के सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया है. इसमें अवध क्षेत्र की नई क्षेत्रीय कार्यसमिति में 34 सदस्यों को शामिल किया गया है. इसके अलावा कानपुर-बुंदेलखंड, ब्रज, पश्चिम, काशी और गोरक्ष प्रांत की कार्यसमिति भी घोषित कर दी गई है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति के बाद क्षेत्रीय अध्यक्षों की ओर से नियुक्त किए गए पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है. अवध के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राहुल राज रस्तोगी को पदोन्नत कर क्षेत्रीय महामंत्री बनाया गया है. उनके साथ राजीव मिश्रा, विमल सिंह और अवधेश कटियार को भी क्षेत्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं अवध क्षेत्र के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष नितिन मित्तल और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के करीबी मनीष शुक्ला को अवध क्षेत्र में उपाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा नीरज वर्मा, राजकिशोर मौर्य, पीके वर्मा, ठाकुर प्रसाद गंगवार, अवधेश पांडेय बादल, रेणु भाटिया, दिनेश सिंह और अनूप बाजपेयी को भी अवध क्षेत्र का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तत्कालीन प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य के खिलाफ बगावत कर बसपा से चुनाव लड़ीं अंजली मौर्य को पार्टी ने अवध का क्षेत्रीय मंत्री बनाया है.