भाजपा ने घोषित की राष्ट्रीय टीम; कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री बनीं
यूपी चुनाव से पहले कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी, अमर पाल मौर्य, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 8:43 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम की घोषणा सोमवार को की गई, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने के उद्देश्य से कई वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं.
पार्टी ने इस बार महिला शक्ति, अल्पसंख्यक मोर्चा और उत्तर प्रदेश के नेताओं पर विशेष फोकस किया है. यूपी की सियासी अहमियत को देखते हुए सूबे से कई नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जगह मिली है.
घोषणा के अनुसार अमेठी से पूर्व लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है. संगठन और चुनाव प्रबंधन में उनके अनुभव का पार्टी को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. इसी तरह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य को भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
अल्पसंख्यक मोर्चा में एक अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश से सांसद भोला सिंह को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है. संगठनात्मक कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है.
विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल @BJP4India ने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता का सृजन किया तथा उस संगठन में योगदान देने हेतु राष्ट्रीय महामंत्री का असाधारण दायित्व दिया जाना कार्यकर्ता-आधारित व्यवस्था का सम्मान है।— Smriti Z Irani (@smritiirani) August 17, 2026
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @NarendraModi जी के मार्गदर्शन तथा…
यह नियुक्तियां 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और आगे के लोकसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा हैं. महिला, युवा और अल्पसंख्यक वर्गों में पार्टी की पैठ बढ़ाने के लिए इन चेहरों को आगे लाया गया है.
1. रेखा वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
2. प्रो. तारिक मंसूर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
3. स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय महामंत्री
4. हरीश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री
5. डॉ भोला सिंह, राष्ट्रीय मंत्री
6. संगीता यादव, राष्ट्रीय मंत्री
7. अमर पाल मौर्य, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष
8. कुंवर बासित अली, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष
बस्ती में भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित
नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा होते ही बस्ती के भाजपा कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह देखा गया. इस टीम में बस्ती के पूर्व सांसद एवं असम के पार्टी प्रभारी हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है. भाजपा बस्ती जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नेता एकत्र हुए और भव्य बधाई कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर, गले मिलकर और पटाखे फोड़कर अपनी प्रसन्नता जताई.
छात्र नेता से राष्ट्रीय महामंत्री तक का सफ़रॉ
हरीश द्विवेदी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की. वर्ष 1991 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े. उन्होंने संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया. वे 2006 से 2010 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और 2010 से 2013 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे. वर्ष 2012 में उन्होंने बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा. इसके बाद वर्ष 2014 व 2019 में बस्ती लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए. उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी संगठन को अपनी सेवाएं दीं और वर्तमान में असम भाजपा प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.
बुलंदशहर सांसद डॉ. भोला सिंह बने राष्ट्रीय मंत्री
भाजपा के संगठनात्मक विस्तार में बुलंदशहर से लगातार तीन बार के सांसद डॉ. भोला सिंह को केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है. केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय टीम में उन्हें शामिल किए जाने के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेषकर बुलंदशहर की राजनीति में खासा उत्साह देखा जा रहा है.
संगठन में मजबूत पकड़ और राजनीतिक कद डॉ. भोला सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह के बेहद करीबी और विश्वस्त नेताओं में गिने जाते रहे हैं. कल्याण सिंह के मार्गदर्शन में राजनीति की बारीकियां सीखने वाले डॉ. सिंह ने बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र से लगातार तीन बार जीत दर्ज कर अपनी मजबूत जमीनी पकड़ साबित की है. क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद और संगठन के प्रति निष्ठा ही उनकी प्रमुख ताकत रही है.
घोषणा के बाद डॉ. भोला सिंह ने प्रधानमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को केंद्रीय टीम में यह स्थान देकर पार्टी ने जो विश्वास जताया है, वह उसके लिए सदैव ऋणी रहेंगे.
उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी संगठन द्वारा दिए गए दायित्वों का वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और तत्परता के साथ निर्वहन करेंगे तथा संगठन के विस्तार और जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर सक्रिय रहेंगे.
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