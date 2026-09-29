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भाजपा ने घोषित किए एमएलसी उम्मीदवार, ध्रुव कुमार त्रिपाठी और हरिकिशोर किशोर तिवारी भी बीजेपी के उम्मीदवार

गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक सीट से ध्रुव कुमार त्रिपाठी भाजपा के एमएलसी उम्मीदवार होंगे. वहीं आगरा शिक्षक से इंजीनियर हरकिशोर तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया.

BJP announces MLC candidates
भाजपा ने घोषित किए एमएलसी उम्मीदवार. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 2:58 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 6:04 PM IST

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लखनऊ/ गोरखपुर : भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए अपने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के छह उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है.

इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुव त्रिपाठी को भी अपना उम्मीदवार बनाया है. अभी तक ध्रुव त्रिपाठी निर्दलीय विधान परिषद सदस्य थे.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी और राज्यसभा सांसद तरुण चुग की तरफ से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है. गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक सीट से ध्रुव कुमार त्रिपाठी इस बार भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार होंगे. एमएलसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ भाजपा के टिकट के दावेदार रहे डॉक्टर संजयन त्रिपाठी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है.

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भाजपा ने घोषित किए एमएलसी उम्मीदवार, हरिकिशोर किशोर तिवारी. (ईटीवी भारत)

वाराणसी स्नातक से केदारनाथ सिंह, मेरठ स्नातक से दिनेश गोयल, इलाहाबाद झांसी स्नातक से अशोक कुमार राठौर, वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ प्रमोद मिश्रा और आगरा शिक्षक से इंजीनियर हरकिशोर तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है.

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पांच एमएलसी प्रत्याशियों की पहले ही घोषणा कर दी थी. लखनऊ सीतापुर स्नातक सीट से अवनीश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया था. बरेली मुरादाबाद से हरि सिंह ढिल्लो को प्रत्याशी बनाया.

वहीं लखनऊ सीतापुर शिक्षक सीट से उमेश द्विवेदी और मेरठ सहारनपुर शिक्षक सीट से श्रीचंद शर्मा को मैदान में उतारा है. इसके साथ ही आगरा स्नातक सीट से डॉ. मानवेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया था. यह सभी वर्तमान में विधान परिषद सदस्य हैं.

उधर एमएलसी के प्रत्याशियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है.

गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक MLC चुनाव में बीजेपी के ध्रुव कुमार त्रिपाठी की सीधी टक्कर सपा के कमलेश यादव से

प्रदेश में होने जा रहे शिक्षक और स्नातक एमएलसी के 11 पदों के चुनाव में गोरखपुर- फैजाबाद शिक्षक एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है. हालांकि ध्रुव कुमार त्रिपाठी कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे और न ही इसके पहले वह तीन बार जब चुनाव जीते तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे थे.

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भाजपा ने घोषित किए एमएलसी उम्मीदवार. ध्रुव कुमार त्रिपाठी. (ईटीवी भारत)

ऐसा पहली बार हुआ है कि भाजपा ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया है वह भारतीय जनता पार्टी का अभी तक सदस्यता भी नहीं ग्रहण किया है. लेकिन ध्रुव कुमार त्रिपाठी बीजेपी पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा संगठन के करीब पिछले दो वर्षों से देखे जा रहे थे.

ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने करीब एक सप्ताह पहले पुष्टि की थी कि वह बीजेपी से MLCके टिकट के लिए दावेदारी कर चुके हैं और आज उनके नाम पर मोहर लग गई.

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डॉ. संजयन त्रिपाठी. (ईटीवी भारत)

वहीं बीजेपी से टिकट के दावेदार के रूप में भाजपा कार्यकर्ता और पेशे से डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजयन त्रिपाठी को तगड़ा झटका लगा है. उन्हें भाजपा का टिकट नहीं मिला, जबकि वह पिछले कई सालों से इसको लेकर क्षेत्र में सक्रिय थे. और अभी दो दिन पहले सीबीएसई स्कूल संगठन की तरफ से समर्थन हासिल करने का बड़ा दावा भी उन्होंने पेश किया था.

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सपा प्रत्याशी कमलेश यादव. (ईटीवी भारत)

अब इस सीट पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी की सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी के पूर्व में घोषित किए जा चुके प्रत्याशी कमलेश यादव के साथ होगी. जिला प्रशासन ने भी नामांकन की पूरी प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है. जो आज से शुरू हो चुकी है.

संजयन त्रिपाठी ने एक अक्टूबर को अपने नामांकन की घोषणा किया था. फिलहाल उन्होंने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं.

ध्रुव कुमार त्रिपाठी मूल रूप से सिद्धार्थ नगर जनपद के रहने वाले हैं. वह माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रत्याशी के रूप में वर्ष 2008 में पहली बार तब चुनाव मैदान में उतरे थे, जब पूर्व एमएलसी पंचानन राय का निधन हो चुका था.

इसके बाद शर्मा अच्छा के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने ध्रुव कुमार त्रिपाठी को मैदान में उतारा और वह विजई हुए. इसके बाद ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने वर्ष 2014 और 2020 का चुनाव लगातार जीतकर हैट्रिक बनाया. वह हरिदास इंटर कॉलेज हनुमानगढी उसका बाजार, इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षक रहे हैं और अब सेवानिवृत हो चुके हैं. लेकिन लंबे समय से शिक्षक संगठन की राजनीति करने से उनकी शिक्षकों में उनकी पकड़ और तीन बार की जीत ने उन्हें इस बार बीजेपी का टिकट हासिल करने में मदद पहुंचाया.

सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी संगठन भी सिटिंग MLC के ऊपर दांव लगाने में ज्यादा भरोसा किया जिसका परिणाम ध्रुव कुमार त्रिपाठी के खाते में गया. अब देखना है कि उनका नामांकन किस तिथि को होता है और संजयन त्रिपाठी का क्या रुख चुनाव लड़ने को लेकर होता है. इस चुनाव में 17 जिलों के 52730 शिक्षक मतदाता मतदान करेंगे.

ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल दिनांक 6 दिसम्बर को समाप्त होने के कारण होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम नियत कर दिया गया है. 6 अक्टूबर से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा. 23 अक्टूबर को मतदान और मतगणना 27 अक्टूबर को होगी. इस चुनाव में कुल 200 बूथों पर 53000 से अधिक मतदाता वोट डालेंगे. जिसमें 23 अक्टूबर को वोटिंग होगी.

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भाजपा ने घोषित किए एमएलसी उम्मीदवार. (ईटीवी भारत)

29 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर होगी. मतगणना 27 अक्टूबर को कराई जाएगी और परिणाम समेत निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक संपन्न होगी. कल 17 जिलों में मतदाता फैले हैं. जिनकी वास्तविक संख्या 53730 है. गोरखपुर जिले में कुल 18 बूथ इसके लिए बनाए जाएंगे जिस पर 7241 मतदाता वोट करेंगे. गोरखपुर ही नामांकन का सेंटर है, इस वजह से मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह इसके चुनाव अधिकारी हैं. वह 17 जिलों के अधिकारियों के साथ इस पर बैठक भी कर रहे हैं. जो जिले इसमें शामिल है उनमें गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, बलरामपुर, अमेठी, बहराइच, अयोध्या, श्रावस्ती, गोंडा और मऊ भी शामिल है. इन सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र से अब तक चुने गए MLC

वर्ष 1970 से 1976 तक के लिए हुए चुनाव में गोरखपुर के MSI इंटर कॉलेज के शिक्षक आर एन ठकुराई एमएलसी निर्वाचित हुए थे. वर्ष 1976 से 1982 तक के कार्यकाल के लिए रामाज्ञा ओझा एमएलसी निर्वाचित हुए. या गोरखपुर की मारवाड़ इंटर कॉलेज में शिक्षक थे. वर्ष 1984 से 1990 तक नरसिंह तिवारी को एमएलसी बनने का अवसर प्राप्त हुआ. वापी गोरखपुर के निवासी थे और शर्मा गुट से ताल्लुक रखते थे. वर्ष 1990 से 1996 तक रवींद्रनाथ मिश्रा एमएलसी निर्वाचित हुए. इनका भी ताल्लुक गोरखपुर से ही था. वर्ष 1996 से वर्ष 2008 तक मऊ जिले के रहने वाले पंचानन राय 5 सितंबर 2007 तक एमएलसी रहे. इस दौरान सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया. वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे.

वर्ष 2008 से 2006 तक लगातार तीन बार सिद्धार्थनगर के रहने वाले ध्रुव कुमार त्रिपाठी इस क्षेत्र से एमएलसी निर्वाचित हो रहे हैं. वह शर्मा गुटके नेता है. जिस गुट के मुखिया ओमप्रकाश शर्मा मेरठ से एमएलसी हुआ करते थे और विधान परिषद के सभापति की भी भूमिका निभा चुके हैं. जिनका निधन हो चुका है. पूरी चुनावी प्रक्रिया को देखा जाए तो गोरखपुर के शिक्षक नेता का दबदबा कायम रहा है. लेकिन फिलहाल ध्रुव कुमार त्रिपाठी अजेय योद्धा बनकर निकले हैं.

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Last Updated : September 29, 2026 at 6:04 PM IST

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