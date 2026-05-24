यूपी एमएलसी चुनाव: भाजपा ने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पांच उम्मीदवारों का किया ऐलान, पढ़ें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 9:40 PM IST
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का एलान कर दिया है.
पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से रिलीज की गई लिस्ट में 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को सहमति दे दी गई है. प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है.
लखनऊ स्नातक के लिए इंजी. अवनीश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है. आगरा स्नातक के लिए डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह प्रत्याशी होंगे. बरेली-मुरादाबाद शिक्षक के लिए डॉ. हरि सिंह ढिल्लों, लखनऊ शिक्षक चुनाव के लिए उमेश द्विवेदी और मेरठ शिक्षक चुनाव के लिए श्रीचंद शर्मा के नाम की घोषणा की गई है.
उमेश द्विवेदी, इंजी. अवनीश कुमार सिंह, मानवेंद्र प्रताप सिंह, हरि सिंह ढिल्लो और श्रीचंद शर्मा वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद सदस्य हैं. भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी पुराने विधान परिषद सदस्यों पर ही भरोसा जताया है. किसी भी नए उम्मीदवार को चुनाव में उतारने से बेहतर बीजेपी ने अपने पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया है.
उम्मीदवारों के चुनाव में क्षेत्रीय पकड़, संगठनात्मक अनुभव और शिक्षकों एवं स्नातकों के बीच उनके प्रभाव को खासा महत्व दिया गया है. BJP इन MLC चुनाव 2026 में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की स्ट्रैटेजी को लेकर तैयारियों में लगी हुई है.
यह भी पढ़ें : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- कांग्रेस मानसिक दिवालियापन से गुजर रही, मुरादाबाद जिला अस्पताल में मरीजों का जाना हाल