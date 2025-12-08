ETV Bharat / state

पंचायत-निकाय चुनावों की तैयारी: भाजपा ने जारी की सभी जिलों के प्रभारियों की सूची

पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारी के मद्देनजर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभी जिलों के प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की है.

Districts Incharges In Bjp
भाजपा प्रदेश कार्यालय (ETV Bharat Jaipur)
Published : December 8, 2025 at 8:13 PM IST

जयपुर: पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश भाजपा संगठन को मजबूत करने में जुटी है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पहले अपनी प्रदेश टीम की घोषणा की और अब जिला प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है. भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने प्रदेश के सभी जिला प्रभारियों और सह-प्रभारियों की सूची जारी की. ये सभी प्रभारी और सह-प्रभारी अब संगठन को जिलों में मजबूत करने का काम करेंगे. संभावित अगले साल होने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में इन प्रभारियों और सह-प्रभारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है.

इनको मिली जिम्मेदारी : प्रदेश महामंत्री बगड़ी की ओर से जारी सूची के अनुसार बीकानेर शहर के लिए ओमप्रकाश सारस्वत जिला प्रभारी और प्रियंका बालन सह-प्रभारी, बीकानेर देहात के लिए बलबीर बिश्नोई जिला प्रभारी और अशोक नागपाल सह-प्रभारी, श्रीगंगानगर के लिए दशरथ सिंह शेखावत जिला प्रभारी और मोहन सुराणा सह-प्रभारी, चूरू के लिए विजय आचार्य जिला प्रभारी और आत्माराम तरण सह-प्रभारी और हनुमानगढ़ के लिए दिनेश धाबाई जिला प्रभारी और जितेंद्र शर्मा (सरदारशहर) सह-प्रभारी बनाया गया है.

BJP District Incharges List
जिलों के प्रभारियों की सूची (ETV Bharat Jaipur)

पूर्व मंत्री सैनी संभालेंगे जयपुर शहर का प्रभार: जारी सूची के अनुसार जयपुर शहर के लिए पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी जिला प्रभारी और देवीशंकर बूथड़ा व राजेंद्र पराणा सह-प्रभारी बनाया गया है. इसी प्रकार जयपुर देहात (दक्षिण) के लिए के. डी. बाबर जिला प्रभारी और लक्ष्मी बारूपाल सह-प्रभारी, जयपुर देहात (उत्तर) के लिए लक्ष्मीकांत भारद्वाज जिला प्रभारी और सारिका चौधरी सह-प्रभारी, झुंझुनू के लिए गोवर्धन वर्मा जिला प्रभारी और मुकेश गोयल सह-प्रभारी, सीकर के लिए अभिषेक मटोरिया जिला प्रभारी और अनीता गुर्जर सह-प्रभारी, अलवर (दक्षिण) के लिए भानु प्रताप सिंह जिला प्रभारी और देवेंद्र पारीक सह-प्रभारी, अलवर (उत्तर) के लिए अशोक सैनी जिला प्रभारी और गौरव यादव सह-प्रभारी, दौसा के लिए सोमनाथ शर्मा जिला प्रभारी और रमेश खोरचा सह-प्रभारी बनाए गए हैं.

बंसल होंगे भरतपुर के जिला प्रभारी: बगड़ी ने बताया कि भरतपुर के लिए नरेश बंसल जिला प्रभारी और चेतन चौधरी सह-प्रभारी होंगे. इसके अलावा धौलपुर के लिए रवि नैयर जिला प्रभारी और गोविंद सिंह सह-प्रभारी, करौली के लिए नारायण मीणा जिला प्रभारी और संजय एग्री सह-प्रभारी और सवाईमाधोपुर के लिए संजय नरूका जिला प्रभारी और शेर सिंह मीणा सह-प्रभारी बनाए गए हैं.

हेमंत को मिला अजमेर शहर का प्रभार: उन्होंने बताया कि अजमेर शहर के लिए हेमंत विजय जिला प्रभारी और शिवांगी कानावत सह-प्रभारी, अजमेर देहात के लिए सांवला राम देवासी जिला प्रभारी और रोशन सैनी सह-प्रभारी, नागौर शहर के लिए महेंद्र बोहरा जिला प्रभारी और रतनलाल सैनी सह-प्रभारी, नागौर देहात के लिए राजेंद्र बोराणा जिला प्रभारी और संतोष मेघवाल सह-प्रभारी, भीलवाड़ा के लिए संजय जैन जिला प्रभारी और मिट्ठू लाल जाट सह-प्रभारी और टोंक टोंक के लिए जितेंद्र शर्मा जिला प्रभारी और रामानंद गुर्जर सह-प्रभारी बनाया गया है.

जोधपुर शहर में इन्हें मिला जिम्मा: जोधपुर शहर के लिए ब्रह्मदेव सिंह जिला प्रभारी और चंद्र प्रकाश शारदा सह-प्रभारी होंगे. जबकि जोधपुर देहात (दक्षिण) के लिए निर्मल कुमावत जिला प्रभारी और बलराम मुंड सह-प्रभारी, जोधपुर देहात (उत्तर) के लिए शंकर सिंह राजपुरोहित जिला प्रभारी और अखिलेश प्रताप सिंह सह-प्रभारी, पाली के लिए श्याम शर्मा जिला प्रभारी और विनीता सेठ सह-प्रभारी, जालौर के लिए महेंद्र मेघवाल जिला प्रभारी और जगदीश देवासी सह-प्रभारी, सिरोही के लिए मनोज सिंघानिया जिला प्रभारी और श्रवण बंजारा सह-प्रभारी, बाड़मेर के लिए निहालचंद मेघवाल जिला प्रभारी और युगल शर्मा सह-प्रभारी, बालोतरा के लिए करण सिंह नेत्र जिला प्रभारी और मंसाराम परमार सह-प्रभारी और जैसलमेर के लिए श्रवण सिंह राव जिला प्रभारी और नथमल पालीवाल सह-प्रभारी होंगे.

पाटीदार संभालेंगे उदयपुर शहर का जिम्मा: जारी सूची के अनुसार उदयपुर शहर के लिए हरीश पाटीदार जिला प्रभारी और संपत सांखला सह-प्रभारी होंग, जबकि उदयपुर देहात के लिए मोतीलाल मीणा जिला प्रभारी और जुगल किशोर नींबू सह-प्रभारी, राजसमंद के लिए नीरज जैन जिला प्रभारी और राजेंद्र सिंह कोलीवाड़ा सह-प्रभारी, बांसवाड़ा के लिए कमलेश पुरोहित जिला प्रभारी और अनीता कटारा सह-प्रभारी, डूंगरपुर के लिए जोगेंद्र राजपुरोहित जिला प्रभारी और नरेंद्र मीणा सह-प्रभारी, प्रतापगढ़ के लिए बंशीलाल खटीक जिला प्रभारी और कृष्ण कटारा सह-प्रभारी, चित्तौड़गढ़ के लिए विमल अग्रवाल जिला प्रभारी और जगदीश सुथार सह-प्रभारी बनाए गए हैं.

टोंक के पूर्व विधायक मेहता कोटा शहर के प्रभारी: सूची के अनुसार कोटा शहर के लिए टोंक के पूर्व विधायक अजीत मेहता जिला प्रभारी और स्नेहा कंबोज सह-प्रभारी, कोटा देहात के लिए मानसिंह भारत जिला प्रभारी और शंकर गुर्जर सह-प्रभारी, बूंदी के लिए गोपाल कुमावत जिला प्रभारी और अर्चना मीणा कुशवाहा सह-प्रभारी, बारां के लिए जगबीर छाप जिला प्रभारी और गौरव शर्मा सह-प्रभारी, झालावाड़ के लिए जगत नारायण जोशी जिला प्रभारी और सागर सोनी सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं.

