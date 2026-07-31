जेपीएससी मामले में सीबीआई जांच की मांग हुई तेज, भाजपा ने सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन का एलान किया
14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में भाजपा ने सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन का एलान किया है.
Published : July 31, 2026 at 3:20 PM IST
रांची: जेपीएससी सिविल सेवा सहित अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ एक ओर जहां छात्र आंदोलनरत हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड में विपक्ष मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग तेज कर दी है. भारतीय जनता पार्टी ने कल शनिवार को सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का एलान किया है. वहीं शुक्रवार शाम सभी मंडलों में पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकालेंगे.
पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जिस तरह से परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच सीआईडी से करा कर लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है. राज्य सरकार छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रही .
नैतिकता के आधार पर सीएम हेमंत इस्तीफा देंः भाजपा
भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए अमर कुमार बाउरी ने कहा कि झारखंड की कांग्रेस समर्थित सरकार युवाओं के भविष्य को बेचकर अपनी तिजोरी भर रही है. जिस तरह से झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, जूनियर इंजीनियर जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है उसको देखते हुए कांग्रेस को सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए और सीएम को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.
भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को बताया कि परीक्षा में पेपर लीक मामले के रोकने के लिए लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बिल पास कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ना सिर्फ देश की समस्या को समझते हैं, बल्कि उसका समाधान भी करते हैं.
राज्य सरकार नौकरियां बेच रहीः अमर बाउरी
उन्होंने कहा कि झारखंड में जब से कांग्रेस समर्थित हेमंत सोरेन की सरकार आई है तब से नौकरी बेचने का काम किया जा रहा है. जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में गड़बड़ी, जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी, उत्पाद सिपाही में 13 छात्रों की मौत, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी देखी गई है फिर भी सरकार प्रतिबंधित कंपनी को ही सारी परीक्षाएं आयोजित करने का टेंडर दिया.
भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि सरकार ना सिर्फ परीक्षाओं में गड़बड़ी करा रही है, बल्कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संस्था में अपने लोगों के परिजनों को स्थान दे रही है. जिसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है. संस्था में बैठे लोग अपने परिजनों को परीक्षा में पास करवा कर सरकारी नौकरी दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ अब युवा इन सब गड़बड़ियों को देखते हुए सड़क पर उतर गए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.
सीआईडी जांच को बताया लीपापोती का प्रयास
अमर कुमार बाउरी ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के दिशा निर्देश पर जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने 22 जुलाई को जेपीएससी घेराव किया तो आनन-फानन में सरकार ने सीआईडी जांच का आदेश दे दिया. कई गिरफ्तारियां हुई, जेपीएससी के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन बावजूद सरकार सीआईडी के माध्यम से जांच को अलग मोड देने का प्रयास कर रही है.
उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीट परीक्षा मामले में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर युवाओं के माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था आज उन्हीं विपक्षी दलों की सरकार झारखंड में है और ऐसे में नैतिकता के आधार पर सीएम हेमंत सोरेन को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए.
परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग
अमर कुमार बाउरी ने सरकार से मांग की कि इस सभी परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराई जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. साथ ही नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री चूंकि वे शिक्षा मंत्री भी हैं, इसलिए अपना इस्तीफा सौंपे अन्यथा युवा सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को बाध्य होंगे.
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