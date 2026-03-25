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Rajasthan BJP : संभाग व जिला मीडिया प्रभारियों की घोषणा, योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने में करेंगे समन्वय

जयपुर: भाजपा प्रदेश संगठन ने मीडिया और सोशल मीडिया गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से संभाग मीडिया प्रभारी एवं जिला मीडिया प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की है. यह नियुक्तियां प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार की हैं. संगठन का लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना है.

मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ ने बताया कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में भजनलाल सरकार आमजन के लिए लगातार काम कर रही है. डबल इंजन की सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है. सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने के समन्वय के लिए भाजपा ने संभाग और जिला मीडिया प्रभारियों को जिम्मेदारी दी है.

उन्होंने बताया कि संभाग एवं जिला मीडिया प्रभारी जिला संगठन के साथ मिलकर सरकार की योजनाओं और नीतियों को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, साथ ही लाभान्वित परिवारों से संवाद स्थापित कर योजनाओं की जानकारी और फीडबैक भी जुटाया जाएगा. वशिष्ठ ने उम्मीद जताई कि ये नियुक्तियां संगठन की जमीनी पहुँच को मजबूत करेंगी और सरकारी योजनाओं का प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगी.

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इनको यहां मिली जिम्मेदारी: प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी की ओर से जारी सूची के अनुसार पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा को जोधपुर, कैलाश वर्मा को जयपुर, कुलदीप धनकड़ को उदयपुर, डॉ. दशरथ सिंह शेखावत को बीकानेर, लक्ष्मीकांत भारद्वाज को भरतपुर, सुमन शर्मा को अजमेर और ज्योति खंडेलवाल को कोटा संभाग का मीडिया समन्वय दायित्व सौंपा गया है. ये सभी संभाग स्तर पर मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी के बीच समन्वय स्थापित करेंगे.

जयपुर संभाग: प्रताप राव कौशिक (जयपुर शहर), प्रीति शर्मा (देहात उत्तर), नरेंद्र कटारा (देहात दक्षिण), विपिन भारद्वाज (सीकर), लक्ष्मीकांत पारीक (अलवर उत्तर), जगदीश सैनी (अलवर दक्षिण), महिपाल महला (झुंझुनू), पंकज मीणा और महेश मीणा (दौसा) को जिम्मेदारी दी गई है.