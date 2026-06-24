राज्यसभा चुनाव के बाद भ्रष्टाचार पर शुरू हुई सियासत, एक- दूसरे को भ्रष्टाचारी ठहराने में जुटे राजनीतिक दल
राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमा गया है.
Published : June 24, 2026 at 2:38 PM IST
रांची: राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. सत्ताधारी महागठबंधन और विपक्षी भाजपा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में जुट गए हैं.
भाजपा का हमला, सरकार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर
भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार पर तीखा निशाना साधा है. भाजपा प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से ट्रैक से भटक चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार चरम पर है, सभी योजनाएं लटकी पड़ी हैं और विकास का कोई मॉडल या विजन सरकार के पास नहीं है. वर्णवाल ने विशेष रूप से मइंया योजना का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को समय पर पैसा नहीं मिल रहा है और इस योजना में भी गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं. उनका कहना था कि प्रशासनिक कामकाज सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है.
कांग्रेस का पलटवार- भाजपा खुद भ्रष्टाचार की जननी
भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने तेजी से पलटवार किया. कांग्रेस मीडिया संयोजक किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि आरोप लगाने वाले दल खुद भ्रष्टाचार के जनक हैं, क्योंकि वे पूर्व सरकारों में रहे हैं. शाहदेव ने दावा किया कि महागठबंधन सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में पूरी तरह गंभीर है. शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाती है. कई मामलों में सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दोषियों को जेल भेजा और सजा दिलाई है. उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट रुख ‘जीरो टॉलरेंस’ का है और इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं.
राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के बाद झारखंड की राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर से उछल आया है. दोनों प्रमुख दल इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं.
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