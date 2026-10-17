प्रशासनिक तैयारी के बीच गिरिडीह उपचुनाव को लेकर सियासत तेज, भाजपा के मंसूबों पर पानी फेरने मैदान में उतरेगा महागठबंधन
गिरिडीह उपचुनाव की तैयारी के बीच सियासत तेज है. भाजपा को बदलाव की उम्मीद है तो सत्ता पक्ष के दावे अलग हैं. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : October 17, 2026 at 4:10 PM IST
रांचीः गिरिडीह विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर एक तरफ प्रशासनिक तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर 6 मार्च 2027 से पहले चुनाव होना है. इधर, पिछले चुनाव का बदला लेने के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है. इस सीट पर कमल खिलाने के लिए भाजपा रणनीति बनाने में जुटी है. इन सबके बीच भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का भी झारखंड दौरा काफी अहम माना जा रहा है.
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान 24-25 अक्टूबर को पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ गिरिडीह उपचुनाव को लेकर मंत्रणा करनेवाले हैं. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय कुमार शर्मा कहते हैं कि गिरिडीह उपचुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और इस चुनाव के माध्यम से जनता इस सरकार के सात वर्षों के नाकामियों का हिसाब लेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा सालों भर चुनाव की तैयारी करती है और जाहिर तौर पर गिरिडीह का उपचुनाव इस बीच आया है. हम पूरी तैयारी के साथ उतरने का काम करेंगे.
गिरिडीह उपचुनाव हेमंत सरकार के लिए लिटमस टेस्ट
गिरिडीह उपचुनाव हेमंत सरकार के लिए लिटमस टेस्ट से कम नहीं है.यह सीट काफी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है. इस सीट से जेएमएम प्रत्याशी सुदिव्य कुमार लगातार दो बार से जीतते आ रहे थे. ऐसे में जेएमएम एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है. संभावना यह जताई जा रही है कि दिवंगत विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार की पत्नी श्वेता शर्मा को इस उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी बनाए. जेएमएम प्रत्याशी को गठबंधन के तहत कांग्रेस-राजद का समर्थन मिलेगा.
भाजपा सपने देखना छोड़ दें-कांग्रेस
इधर, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भाजपा के मंसूबों पर पानी फिरने की बात कहते हुए दावा किया है कि पिछले चुनाव से 10 गुने वोट के मार्जिन से महागठबंधन प्रत्याशी की जीत गिरिडीह में होगी. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति कहते हैं कि गिरिडीह की जनता दिवंगत मंत्री और उस क्षेत्र के विधायक सुदिव्य कुमार को कभी नहीं भूलेगी, उन्होंने जो काम किया है वह सबके सामने है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव के बदले 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए.
सोनाल शांति ने भाजपा के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान भाजपा ने कहा था कि इस हार का बदला विधानसभा चुनाव में लेंगे, लेकिन परिणाम क्या निकला वह सबके सामने है. उन्होंने कहा कि अभी तक एक भी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चिंता 2029 के विधानसभा चुनाव की करनी चाहिए कि उसके जीते हुए विधायक जीत पाएंगे या नहीं.
सुदिव्य कुमार के निधन से खाली हुई गिरिडीह विधानसभा सीट
गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार का विगत 06 सितंबर को असामयिक निधन के कारण यह सीट खाली हो गई है. प्रावधान के मुताबिक असमय खाली हुई सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराया जाना आवश्यक है. इसी के तहत चुनाव आयोग ने प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है. सुदिव्य कुमार गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे. इसके बाद 2014 में भी उन्होंने झामुमो की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक दावेदारी पेश की, लेकिन दोनों चुनावों में उन्हें सफलता नहीं मिली.
2014 में भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी ने गिरिडीह सीट पर जीत दर्ज की थी. लगातार दो चुनाव हारने के बावजूद सुदिव्य कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी को हराया. इस चुनाव में उन्हें 80,871 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 64,987 वोट मिले. इस जीत के साथ सुदिव्य पहली बार विधानसभा पहुंचे थे. 2024 के विधानसभा चुनाव में सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह से दोबारा जीत दर्ज की. उन्हें 94,042 वोट मिले, जबकि भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी को 90,204 वोट मिले. इस तरह उन्होंने लगातार दूसरी बार विधानसभा में अपनी जगह कायम रखी. इसके बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था.
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