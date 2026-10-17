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प्रशासनिक तैयारी के बीच गिरिडीह उपचुनाव को लेकर सियासत तेज, भाजपा के मंसूबों पर पानी फेरने मैदान में उतरेगा महागठबंधन

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय कुमार शर्मा और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रांचीः गिरिडीह विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर एक तरफ प्रशासनिक तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर 6 मार्च 2027 से पहले चुनाव होना है. इधर, पिछले चुनाव का बदला लेने के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है. इस सीट पर कमल खिलाने के लिए भाजपा रणनीति बनाने में जुटी है. इन सबके बीच भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का भी झारखंड दौरा काफी अहम माना जा रहा है.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान 24-25 अक्टूबर को पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ गिरिडीह उपचुनाव को लेकर मंत्रणा करनेवाले हैं. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय कुमार शर्मा कहते हैं कि गिरिडीह उपचुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और इस चुनाव के माध्यम से जनता इस सरकार के सात वर्षों के नाकामियों का हिसाब लेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा सालों भर चुनाव की तैयारी करती है और जाहिर तौर पर गिरिडीह का उपचुनाव इस बीच आया है. हम पूरी तैयारी के साथ उतरने का काम करेंगे.