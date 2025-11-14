Bihar Election Results 2025

बीजेपी में जश्नः घाटशिला को लेकर कोई निराशा नहीं, बिहार ने दी खुशी, जमकर हुई आतिशबाजी

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर रांची में भाजपा और लोजपा में जश्न का माहौल है.

BJP and LJP celebrated in Ranchi NDA victory in Bihar Assembly elections 2025
जश्न मनाते भाजपा कार्यकर्ता (Etv Bharat)
Published : November 14, 2025 at 7:51 PM IST

रांचीः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव ने भले ही भारतीय जनता पार्टी को निराश किया है. लेकिन बिहार चुनाव परिणाम ने भाजपा को इतनी खुशी दी की प्रदेश भाजपा के नेता जश्न मनाने से अपने आपको रोक नहीं पाये.

रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनाव परिणाम के बाद शाम 5 बजे के करीब जमकर आतिशबाजी हुई. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और लोगों को बधाई दी. इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह की मौजूदगी में लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी और बिहार की जनता के प्रति आभार जताया.

भाजपा कार्यालय में जश्न (Etv Bharat)

'घाटशिला को लेकर कोई निराशा नहीं बिहार ने दी खुशी ही खुशी'

इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहले से ही यह संभावना जताई जा रही थी कि बिहार में चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आएगा. क्योंकि जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया है उस पर जनता ने मुहर लगा दी है. इस प्रकार की जीत का सबको अनुमान पहले से था और बिहार की जनता ने विकास के नाम पर मुहर भी लगा दिया है.

BJP and LJP celebrated in Ranchi NDA victory in Bihar Assembly elections 2025
आतिशबाजी करते पार्टी कार्यकर्ता (ETV Bharat)

घाटशिला चुनाव पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि निराशा के रूप में नहीं है क्योंकि हम लोगों को सबको मालूम है कि जब किसी विधायक या मंत्री का असामयिक निधन होता है तो उसके बाद जब चुनाव होता है तो हमलोगों को इस तरह के चुनाव परिणाम का अंदेशा रहता है. उसके बाद भी हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है ठीक है इसके बावजूद हम लोग सफल नहीं हो पाए. लेकिन मैं यह नहीं कह सकता हूं कोई निराशाजनक रिजल्ट नहीं है क्योंकि बिहार में जिस तरह एनडीए की शानदार जीत मिली है उससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है.

BJP and LJP celebrated in Ranchi NDA victory in Bihar Assembly elections 2025
भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न (ETV Bharat)

झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा घाटशिला सीट पर जीत का जश्न मनाया जाने की आलोचना करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वो सीट बचाने में सफल रहे ना कि जीतने में सफल हुए. क्योंकि जीत तब होती है जब दूसरे जीते हों और उसपर आपकी जीत हो जाए. इस मौके पर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव जैसे नेताओं का दुष्प्रचार नहीं चला और जनता ने एनडीए की शानदार जीत दर्ज कराई है.

BJP and LJP celebrated in Ranchi NDA victory in Bihar Assembly elections 2025
कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न (ETV Bharat)

इससे पहले 2010 में भी बिहार में एनडीए की शानदार जीत हुई थी मुझे उम्मीद है कि अंतिम चुनाव परिणाम घोषित होने तक 210 सीटों पर एनडीए की दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि इस चुनाव परिणाम के जरिए महागठबंधन के लोगों के मुंह पर जूता पड़ा है क्योंकि वहां मुस्लिम यादव का गठजोर नहीं चला और जनता ने सारे समीकरणों को तोड़कर विकास का साथ दिया है.

BJP and LJP celebrated in Ranchi NDA victory in Bihar Assembly elections 2025
आतिशबाजी करते भाजपा कार्यकर्ता (ETV Bharat)

बिहार में लोजपा रामविलास का शानदार प्रदर्शन

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की हुई जीत और लोजपा रामविलास का शानदार प्रदर्शन को लेकर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर लोजपा रामविलास के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया. इस दौरान लोजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि बिहार में जिस तरह से विकास हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने इसमें भूमिका निभाई है इसकी यह जीत है.

एनडीए के बेहतर प्रदर्शन के कारण बिहार की जनता ने एनडीए के शासन को पसंद किया है. उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे थे उनका हवा निकल गया है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जबर्दस्त जीत हासिल की है और महागठबंधन को काफी पीछे छोड़ दिया है जिसको लेकर एनडीए में शामिल दल खुशी मना रहे हैं.

