ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव का रण, भाजपा और झामुमो के स्टार प्रचारकों का लगेगा जमावड़ा, बनाई गई रणनीति

भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन और झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इनमें झामुमो और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है. छठ पूजा के बाद प्रत्याशियों की जीत के लिए स्टार प्रचारक मोर्चा संभालेंगे.

14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था. जिनमें तीन प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया है. ऐसे में अब घाटशिला उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं.

जानकारी देते भाजपा के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव प्रभारी अभय सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भाजपा और झामुमो में मुख्य मुकाबला

आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा के विधायक सह झारखंड के मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसपर उपचुनाव हो रहा है. उपचुनाव में झामुमो ने दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को उपचुनाव में उतारा है.

झामुमो ने चुनाव प्रचार की बनाई रणनीति

घाटशिला उपचुनाव में भाजपा और झामुमो के बीच सीधी टक्कर है. जबकि जेएलकेएम के चुनावी मैदान में आने के बाद त्रिकोणीय संघर्ष होने के आसार हैं. 11 नवंबर 2025 को होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए झामुमो ने प्रचार-प्रसार की रणनीति बनायी है.

झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के प्रचार के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बागडोर संभालेंगे. हेमंत सोरेन सभा के अलावा रोड शो भी करेंगे. जबकि उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन रोड शो के अलावा पदयात्रा भी करेंगी. इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी के कई मंत्री और विधायक उपचुनाव में मोर्चा संभालेंगे.