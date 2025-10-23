घाटशिला उपचुनाव का रण, भाजपा और झामुमो के स्टार प्रचारकों का लगेगा जमावड़ा, बनाई गई रणनीति
घाटशिला उपचुनाव का रण काफी दिलचस्प होने वाला है. जीत दर्ज करने के लिए झामुमो और भाजपा रणनीति बनाने में जुट गए हैं.
Published : October 23, 2025 at 2:20 PM IST
जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इनमें झामुमो और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है. छठ पूजा के बाद प्रत्याशियों की जीत के लिए स्टार प्रचारक मोर्चा संभालेंगे.
14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था. जिनमें तीन प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया है. ऐसे में अब घाटशिला उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं.
भाजपा और झामुमो में मुख्य मुकाबला
आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा के विधायक सह झारखंड के मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसपर उपचुनाव हो रहा है. उपचुनाव में झामुमो ने दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को उपचुनाव में उतारा है.
झामुमो ने चुनाव प्रचार की बनाई रणनीति
घाटशिला उपचुनाव में भाजपा और झामुमो के बीच सीधी टक्कर है. जबकि जेएलकेएम के चुनावी मैदान में आने के बाद त्रिकोणीय संघर्ष होने के आसार हैं. 11 नवंबर 2025 को होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए झामुमो ने प्रचार-प्रसार की रणनीति बनायी है.
झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के प्रचार के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बागडोर संभालेंगे. हेमंत सोरेन सभा के अलावा रोड शो भी करेंगे. जबकि उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन रोड शो के अलावा पदयात्रा भी करेंगी. इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी के कई मंत्री और विधायक उपचुनाव में मोर्चा संभालेंगे.
भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनाई
इधर, भाजपा ने चुनाव में अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए कुल 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है. भाजपा के स्टार प्रचारक में केंद्रीय नेता शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष बबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मधु कोड़ा, चंपाई सोरेन के अलावा कई विधायकों और वरीय नेताओं के नाम भी शामिल हैं.
जनता बदलाव के मूड में-अभय सिंह
भाजपा के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव प्रभारी अभय सिंह ने बताया कि घाटशिला में इस बार का उपचुनाव दिलचस्प होगा. यहां मुख्य रूप से झामुमो और भाजपा आमने-सामने है. जनता के बीच प्रत्याशी जा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है. उन्होंने बताया कि पर्व-त्योहार को देखते हुए प्रचार-प्रसार की गति धीमी है, लेकिन छठ पूजा के बाद भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के लिए प्रचार-प्रसार की रफ्तार तेज होगी.
40 स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में अलग-अलग क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करेंगे. जिनमें बंगाल के विपक्ष के नेता शिवेंदू अधिकारी भी प्रचार करने आएंगे. इसके अलावा चर्चित भाजपा नेत्री अग्निमित्रा पाल भी मोर्चा संभालेंगी. अभय सिंह ने बताया कि बंगाल के भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती बाबूलाल सोरेन के चुनाव प्रचार में शामिल होंगे. इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है.
ये भी पढ़ें-
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द, बचे 14 उम्मीदवार
राजद के सिंबल पर बिहार चुनाव लड़ने का मिला था झामुमो को ऑफर, जेएमएम ने कर दिया रिजेक्ट, अब झारखंड में फैसला लेने में हो रही देरी
घाटशिला उपचुनाव: नामांकन की समय सीमा खत्म, 17 अभ्यर्थियों ने दाखिल किया नॉमिनेशन, अंतिम दिन 10 लोगों ने भरा पर्चा