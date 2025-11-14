बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत का जश्न झारखंड में, भाजपा और जेडीयू नेताओं ने इस तरह मनाई खुशी
झारखंड के अलग-अलग जिलों में भाजपा और जेडीयू के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत का जश्न मनाया.
Published : November 14, 2025 at 7:52 PM IST
रांची/हजारीबाग/धनबाद: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड बहुमत से बढ़त मिलने की खुशी में राजधानी रांची में जेडीयू की ओर से जश्न मनाया गया. प्रचंड जीत की खुशी में शुक्रवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार उत्सव मनाया.
कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लिए नाचते-गाते दिखे. नेता और कार्यकर्ता ढोल की ताल पर थिरकते नजर आये. इस दौरान मिठाइयां भी बांटी गईं. जश्न में होली के रंग और दिवाली की रोशनी एक साथ दिखी. जेडीयू कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा जताकर स्थिरता और विकास का संदेश दिया है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार का जनादेश विकास की राजनीति के साथ खड़ा है.
जश्न में शामिल जेडीयू झारखंड प्रदेश के नेताओं ने कहा कि यह जीत सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि पूरे पूर्वी भारत की राजनीतिक स्थिरता का संकेत है. इस दौरान धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास, सुशासन और स्थिरता को चुना है. यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे और मेहनतकश कार्यकर्ताओं की वर्षों की तपस्या का परिणाम है. हम बिहार की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं.
धर्मेंद्र तिवारी के इस बयान के बाद कार्यकर्ताओं में और जोश देखने को मिला. कई समर्थकों ने कहा कि वे इस जीत को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय मानते हैं, क्योंकि यह जनता के विश्वास की मजबूत मुहर है. पूरे कार्यक्रम के दौरान एनडीए जिंदाबाद, विकास की जीत और नीतीश कुमार आगे बढ़ो जैसे नारे गूंजते रहे. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही.
बिहार की जनता ने पीएम मोदी पर किया भरोसाः मनीष जायसवाल
वहीं हजारीबाग में भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत का जश्न मनाया. हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने बिहार में एनडीए के जीत पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी. सांसद ने कहा कि इस प्रचंड जीत के तीन कारण हैं. बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत भरोसा करती है. वहां के लोग नीतीश कुमार को विकास पुरुष के रूप में देखते हैं. लोगों के मन में इस बात का भी भय था कि कहीं जंगल राज वापस ना आ जाए.
उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में राहुल और तेजस्वी की जोड़ी पूर्ण रूप से फेल रही .उनके द्वारा चलाए गए नॉरेटिव को जनता ने नकार दिया है. उन्होंने हजारीबाग में फिर से एसआइआर लागू करने की बात पर सहमति जताई है. वहीं इस अवसर पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के कार्यालय में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा. कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को बधाई दी और मुंह मीठा कराया.
वहीं दूसरी ओर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कार्यकर्ताओं के साथ आतिशबाजी कर बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत की खुशियां मनाई .उन्होंने कहा कि यह जनता की जीत है. बिहार की जनता ने बड़ा जनादेश दिया है. यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की दूरदर्शिता को दर्शाता है. विकास कार्य को देखकर लोगों ने वोट दिया है.
बिहार में विकास और सुशासन की जीतः राज सिन्हा
इधर, धनबाद में भी भाजपा और जेडीयू नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत का जश्न मनाया. रणधीर वर्मा चौक पर ढोल-नगाड़े की ताल पर कार्यकर्ता और नेता झूमते नजर आए. साथ ही आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया. इस मौके पर नेताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दी.
इस मौके पर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि बिहार में विकास और सुशासन की जीत हुई है. वहां की जनता फिर से जंगलराज नहीं देखना चाहती है. तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष ने मंच से गाली दी थी. यह जनता को गलत लगा था. जनता से विपक्ष को करारा जवाब दिया है. तेजस्वी यादव 9वीं फेल अनुभवहीन नेता हैं. लालू यादव के पुत्र होने के अलावे उनकी कोई योग्यता नहीं है. विपक्ष के भ्रष्टाचार से जनता परिचित है.
वहीं जदयू शहरी जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के कार्यकाल में सुशासन और विकास देखने को मिला है. नीतीश सरकार में ही बिहार की महिलाओं को सम्मान मिला है. यह उसकी ही जीत है. बिहार की जनता से नीतीश कुमार के विकास को वोट दिया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने यह नारा दिया था कि 2025 बिहार में फिर से नीतीश, उनका यह नारा सही साबित हुआ है. बिहार की जनता ने यह बता दिया है कि वह विकास के साथ हैं और तेजस्वी के विनाश से किनारा कर लिया है. उन्होंने कहा कि बिहार के बाद अब झारखंड में भी NDA की सरकार बनेगी.
