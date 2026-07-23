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रांची में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने, फेंके गए अंडे और टमाटर, टकराव के हालात

रांची: राजधानी रांची में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण बन गया. दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को एक-दूसरे के करीब आने से रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की नोकझोक भी हुई. दोनों पार्टियों की तरफ से एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. वहीं अंडे और टमाटर भी फेंके गए.

दरअसल, देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता NEET पेपर लीक और संसद की ओर मार्च कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में भाजपा दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी के तहत, रांची में भी कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे.

भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (Etv Bharat)

सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता रांची के हरमू मैदान में जमा हुए, जहां से भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर सभी आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें भाजपा कार्यालय के पहले ही रोक दिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोक झोक भी हुई.