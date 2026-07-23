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रांची में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने, फेंके गए अंडे और टमाटर, टकराव के हालात

रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया. बीजेपी कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं.

RANCHI PROTEST
रांची में प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 2:36 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 3:04 PM IST

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रांची: राजधानी रांची में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण बन गया. दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को एक-दूसरे के करीब आने से रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की नोकझोक भी हुई. दोनों पार्टियों की तरफ से एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. वहीं अंडे और टमाटर भी फेंके गए.

दरअसल, देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता NEET पेपर लीक और संसद की ओर मार्च कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में भाजपा दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी के तहत, रांची में भी कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे.

भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (Etv Bharat)

सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता रांची के हरमू मैदान में जमा हुए, जहां से भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर सभी आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें भाजपा कार्यालय के पहले ही रोक दिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोक झोक भी हुई.

RANCHI PROTEST
रांची में प्रदर्शन (Etv Bharat)

इस बीच, बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर बढ़ने लगे. पुलिस ने उन्हें भी उनके कार्यालय के पास ही बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया. दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की ओर से जमकर नारेबाजी की गई. बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर अंडे और टमाटर फेंके गए.

RANCHI PROTEST
रांची में प्रदर्शन (Etv Bharat)

एक तरफ जहां कांग्रेस केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जैसी मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता भी राहुल गांधी और कांग्रेस के ख़िलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.

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Last Updated : July 23, 2026 at 3:04 PM IST

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