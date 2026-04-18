महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम को लेकर उत्तराखंड में घमासान, भाजपा-कांग्रेस आमने सामने
उत्तराखंड में महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम को लेकर BJP और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 18, 2026 at 5:22 PM IST
देहरादून: नारी वंदन अधिनियम संशोधन बिल, संसद में पास नहीं हो पाया, इसके बाद से ही अब सत्ताधारी पार्टी भाजपा इस पूरे मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को घेरने की कवायद में जुट गई है. जबकि इसके पीछे की एक महत्वपूर्ण वजह परिसीमन बताया जा रहा है. दरअसल, विपक्षी दल कांग्रेस ने नारी वंदन अधिनियम संशोधन बिल का स्वागत किया था, लेकिन इसमें परिसीमन का विषय जुड़ने के बाद विपक्ष ने इस बिल के खिलाफ वोटिंग की. आखिर परिसीमन क्यों बन रहा है चुनौती? परिसीमन होने से प्रदेश में क्या बदलेगी तस्वीर? देखिए इस रिपोर्ट में.
प्रदेश में अब जवाबी हमले के तौर पर भाजपा और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों ने विपक्ष को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. साथ ही नारी वंदन अधिनियम संशोधन बिल को लेकर देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की है. ये ऐलान संविधान में 131वां संशोधन विधेयक, 2026 के लोकसभा में पारित न हो पाने के बाद लिया गया है.
दरअसल, संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत को हासिल करना होता है. जिसमें एनडीए की सरकार विफल रही. ऐसे में सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अपनी राज्य इकाइयों को पूरे भारत में सभी जिला मुख्यालयों पर समन्वित प्रदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिए हैं.
भाजपा करेगी कांग्रेस के खिलाफ जन आंदोलन: इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग को रोकने में विपक्ष की भूमिका को बेनकाब करना है. इन विरोध प्रदर्शनों का लक्ष्य विधेयक के पक्ष में जनमत जुटाना और विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है. जिसको लेकर अब उत्तराखंड राज्य में भी राजनीतिक सियासत तेज हो गई है. भाजपा, आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों को घेरने के लिए बड़ा जन आंदोलन प्रदेश भर में छेड़ने का मन बना लिया है. ताकि विपक्ष को घेरा जा सके कि विपक्षी दल कांग्रेस नारी वंदन अधिनियम की विरोधी है.
परिसीमन विधेयक 2026 महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है. महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हो चुका है. इसमें महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है. लेकिन, इसे लागू करने के लिए साल 2011 की जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया को शामिल किया गया था. साथ ही संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक 2026 को लागू किए जाने को लेकर भारत सरकार ने विशेष सत्र का आयोजन किया. लेकिन संशोधन विधेयक को पारित होने के लिए संसद में दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया.
संशोधन बिल में क्या था: दरअसल, नया परिसीमन लागू होने से देश का राजनीतिक नक्शा बदल जाएगा. लोकसभा सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव किया गया है. इसमें राज्यों की सीटें 530 से बढ़ाकर 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें 20 से बढ़ाकर 35 करने की बात कही गई है. जिसके तहत, केंद्र में सत्ता के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 से बढ़कर 426 हो जाएगा. लेकिन विपक्षी दलों का समर्थन न मिलने से राजनीतिक माहौल गरमा गया है. जहां एक ओर भाजपा, विपक्षी दलों पर समर्थन न देने का आरोप लगा रही है. तो दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस इस बात को कह रही है कि महिला आरक्षण बिल साल 2023 में पारित हो चुका है. ऐसे में इस संशोधन के जरिए सरकार परिसीमन पर जोर दे रही है जबकि विपक्ष महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है.
चारधाम यात्रा के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का ऐतिहासिक अवसर था. लेकिन विपक्ष ने अपनी द्वेषपूर्ण राजनीति के कारण इसे रोक दिया. लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय भी है. कांग्रेस और उसके सहयोगियों का यह दोहरा चरित्र अब किसी से छिपा नहीं है. बातों में नारी सशक्तिकरण और जमीन पर उसका विरोध, अपने राजनीतिक स्वार्थ के आगे इन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर भी हमला किया, जो बेहद निंदनीय है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री-
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कहा कि,
भारत के संसद में जो हुआ, वो देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद रहा है. संविधान का 131वां संशोधन अधिनियम 2026 जो कि नारी वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए जरूरी था. लेकिन वे संशोधन अधिनियम भारत के संसद में पारित नहीं हो पाया. ऐसे में ये सभी बहनों के लिए काला दिवस है, जिस कारण सभी लोग दुखी और परेशान हैं. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस संशोधन अधिनियम को पूरे जोर के साथ रखा था, साथ ही सभी सांसदों को ये अधिनियम पारित करना कितना आवश्यक है? इस बात को भी बताया. जबकि सभी के लिए संसद में इतिहास रचने का दिन था, लेकिन हम वो मौका आज चूक गए.
-ऋतु भूषण खंडूड़ी, अध्यक्ष, उत्तराखंड विधानसभा-
इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि,
लोकसभा में पेश तथाकथित महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर भाजपा, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण का मूल कानून 2023 में ही पारित हो चुका है. ये नया बिल आरक्षण लागू करने के बजाय सीटें बढ़ाने से जुड़ा था, जिसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया. कांग्रेस ने सिर्फ यही सवाल उठाया कि बिना ठोस आधार के सीटें बढ़ाने की जरूरत क्या है, जबकि वर्तमान सीटों पर ही 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जा सकता है. भाजपा जनता, खासकर महिलाओं को गुमराह कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है. जबकि वास्तविक महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है.
-गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस-
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी सदस्य करन माहरा ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि, भाजपा ने देश की आधी आबादी मातृशक्ति के साथ विश्वासघात किया है. अब अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए झूठ, भ्रम का जाल बुन रही है.
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