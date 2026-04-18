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महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम को लेकर उत्तराखंड में घमासान, भाजपा-कांग्रेस आमने सामने

देहरादून: नारी वंदन अधिनियम संशोधन बिल, संसद में पास नहीं हो पाया, इसके बाद से ही अब सत्ताधारी पार्टी भाजपा इस पूरे मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को घेरने की कवायद में जुट गई है. जबकि इसके पीछे की एक महत्वपूर्ण वजह परिसीमन बताया जा रहा है. दरअसल, विपक्षी दल कांग्रेस ने नारी वंदन अधिनियम संशोधन बिल का स्वागत किया था, लेकिन इसमें परिसीमन का विषय जुड़ने के बाद विपक्ष ने इस बिल के खिलाफ वोटिंग की. आखिर परिसीमन क्यों बन रहा है चुनौती? परिसीमन होने से प्रदेश में क्या बदलेगी तस्वीर? देखिए इस रिपोर्ट में.

प्रदेश में अब जवाबी हमले के तौर पर भाजपा और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों ने विपक्ष को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. साथ ही नारी वंदन अधिनियम संशोधन बिल को लेकर देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की है. ये ऐलान संविधान में 131वां संशोधन विधेयक, 2026 के लोकसभा में पारित न हो पाने के बाद लिया गया है.

महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम को लेकर उत्तराखंड में घमासान (VIDEO-ETV Bharat)

दरअसल, संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत को हासिल करना होता है. जिसमें एनडीए की सरकार विफल रही. ऐसे में सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अपनी राज्य इकाइयों को पूरे भारत में सभी जिला मुख्यालयों पर समन्वित प्रदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिए हैं.

भाजपा करेगी कांग्रेस के खिलाफ जन आंदोलन: इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग को रोकने में विपक्ष की भूमिका को बेनकाब करना है. इन विरोध प्रदर्शनों का लक्ष्य विधेयक के पक्ष में जनमत जुटाना और विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है. जिसको लेकर अब उत्तराखंड राज्य में भी राजनीतिक सियासत तेज हो गई है. भाजपा, आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों को घेरने के लिए बड़ा जन आंदोलन प्रदेश भर में छेड़ने का मन बना लिया है. ताकि विपक्ष को घेरा जा सके कि विपक्षी दल कांग्रेस नारी वंदन अधिनियम की विरोधी है.

परिसीमन विधेयक 2026 महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है. महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हो चुका है. इसमें महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है. लेकिन, इसे लागू करने के लिए साल 2011 की जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया को शामिल किया गया था. साथ ही संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक 2026 को लागू किए जाने को लेकर भारत सरकार ने विशेष सत्र का आयोजन किया. लेकिन संशोधन विधेयक को पारित होने के लिए संसद में दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया.