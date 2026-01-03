ETV Bharat / state

मंत्री रेखा आर्या के पति से बीजेपी ने किया किनारा, कांग्रेस ने बताया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस, जानिए पूरा मामला

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति ने गिरधारी लाल साहू ने बिहार की महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है, जिससे बीजेपी ने किनारा किया.

मंत्री रेखा आर्या के पति से बीजेपी ने किया किनारा (ETV Bharat)
January 3, 2026

देहरादून: उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ कि अब बीजेपी की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति ने गिरधारी लाल साहू ने महिला को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद प्रदेश भर में हंगामा हो गया. कांग्रेस भी इस मामले पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और बीजेपी सरकार को घेरने में लगी हुई है. इन सबके बीच बीजेपी ने भी गिरधारी लाल साहू से किनारा कर लिया.

उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तो गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर यहां तक कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की सोच करता हो या इस तरह के वक्तव्य देते हो उनके खिलाफ भारत के संविधान के अनुसार जो कार्रवाई होती है, वो होनी चाहिए.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति ने गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर बवाल. (ETV Bharat)

मनवीर चौहान से जब सवाल किया गया कि गिरधारी लाल साहू जिन्होंने महिलाओं के बारे में विवादित बयान दिया है, वो बीजेपी की ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति है. इस पर मनवीर चौहान ने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है और ऐसी सोच का हमारी पार्टी कभी समर्थन भी नहीं करती है. अगर कोई मामला आता है तो निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन भी मामले का संज्ञान लेता है. ऐसे मामलों में सरकार बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करती है.

बीजेपी भले ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान से अपना पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन कांग्रेस, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल का भी इस मामले पर बयान आया है. उन्होंने गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान को ह्यूमन ट्रैफिकिंग (मानव तस्करी) से जोड़ा है.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने जो बात कही है, वो बहुत ही गंभीर विषय है. उनका कहना है कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती है. इसीलिए ये जनना जरूरी है कि वो कौन से क्षेत्र की बात कर रहे है. उन्हें कैसे पता कि 20 से 25 हजार ही है, उससे ज्यादा या कम नहीं है. इसीलिए इस मामले में जांच की जरूरत है. इस मामले में पुलिस को भी संज्ञान लेना चाहिए. एक तरफ उनके घर में महिला कल्याण की बात हो रही है और दूसरी तरफ महिलाओं को खरीदने-बेचने की बात हो रही है.
-सुजाता पॉल, राष्ट्रीय प्रवक्ता-

कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा है कि इस मामले में बिहार महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है. वहीं उत्तराखंड का महिला आयोग का अभी तक सोया हुआ है. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में देहरादून के डालनवाला थाने में शिकायत गई है. अब देखते हैं कि पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है.

गिरधारी लाल साहू का विवादित बयान: उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने एक कार्यक्रम में कहा था कि बिहार से शादी के लिए 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती है. गिरधारी लाल साहू ने ये बयान 23 दिसंबर को सोमेश्वर के एक कार्यक्रम दिया था, जिसका वीडियो अब सामने आया है. इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में हंगामा हो गया. इसके बाद गिरधारी लाल साहू ने वीडियो जारी कर अपने इस बयान पर माफी भी मांगी थी.

