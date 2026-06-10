राज्यसभा चुनाव : परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन को लेकर कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर पर लगाए आरोप, निष्पक्षता पर उठाए सवाल
परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर हुए विवाद को लेकर झारखंड विधानसभा परिसर में भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच नोंकझोक हुई.
Published : June 10, 2026 at 4:02 PM IST
रांची : परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर उठे विवाद को लेकर विधानसभा परिसर में बुधवार को भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता-नेता आमने सामने आ गए. दोनों पार्टियों के नेताओं ने प्रदर्शन किया. वहीं कुछ नेताओं के बीच हल्की नोंकझोक भी हुई.
दरअसल, झारखंड में होने वाले राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव में स्क्रूटनी के बाद अब तक दो प्रत्याशियों का नॉमिनेशन वैध पाया गया है. वहीं तीसरे प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पर आज शाम तक फैसला होगा. राज्यसभा चुनाव के निर्वाची पदाधिकारी रंजीत कुमार इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे.
इधर, निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में खामी को लेकर विधानसभा परिसर में आज दूसरे दिन भी सियासत होती रही. कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के प्रस्तावक नमन विक्सल कोंगाड़ी की ओर से की गई शिकायत के बाद परिमल नाथवानी की नॉमिनेशन की जांच आज 11 बजे शुरू हुई.
इस दौरान कांग्रेस और जेएमएम प्रत्याशी के प्रतिनिधि के अलावे परिमल नाथवानी की ओर से भी उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे. रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में दोनों पक्षों की ओर से हुई सुनवाई के दौरान राज्यसभा चुनाव के ऑब्जर्वर के रवि कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे.
विधानसभा परिसर के अंदर -बाहर होता रहा हंगामा
परिमल नाथवानी के नामांकन पर उठे विवाद की सुनवाई के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के बाहर कांग्रेस नेता हंगामा मचाते रहे. कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी इस बात की थी कि कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने आए सलमान खुर्शीद को जानबूझकर रोका गया है और रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में उन्हें नहीं जाने दिया गया. कांग्रेस नेताओं की नाराजगी उस समय और बढ़ गई जब भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के साथ एक अधिवक्ता रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में जाने लगे.
इस पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस के शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे सिंह, डॉ इरफान अंसारी, राधाकृष्ण किशोर जोर-जोर से चिल्लाने लगे. उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर पर तटस्थ नहीं रहने का आरोप लगाते हुए भाजपा और परिमल नाथवानी पर जमकर निशाना साधा.
इधर, विधानसभा परिसर में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक-दूसरे के नेताओं को चोर बताते हुए जमकर नारेबाजी करते रहे. कांग्रेस की रमा खलखो और भाजपा की सीमा सिंह के बीच इस दौरान तीखी नोंकझोंक भी होती रही. पुलिस के बीच बचाव के बाद आखिरकार मामला शांत कराया गया.
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