राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे बीजेपी और कांग्रेस नेता, जानिए क्या थी उनकी मांग

रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहा हो पर राज्य निर्वाचन आयोग में एक दूसरे की शिकायत लेकर राजनीतिक दलों का पहुंचना जारी है. सोमवार को भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव और आरती कुजूर ने आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद को लिखित शिकायत सौंपी. जिसमें कहा गया है कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के मेयर प्रत्याशी बिनोती हांसदा के पति बोरजो राम हंसदा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा के झंडा का उपयोग किया है.

बिना पार्टी समर्थन के पार्टी झंडा का कर रहे हैं गलत इस्तेमाल

बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरह भाजपा का झंडा का दुरुपयोग किया गया है, उससे आदित्यपुर की मतदाता दुविधा में हो गए हैं. श्रीवास्तव ने कहा कि मेयर प्रत्याशी बिनोती हांसदा को बीजेपी का समर्थन भी नहीं है. वहीं भाजपा नेत्री आरती कुजूर ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है. क्योंकि राज्य में दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं. वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से भाजपा को बदनाम करने के लिए जनता को दिगभ्रमित करने की कोशिश की जा रही है.

शिकायत को लेकर जानकारी देते बीजेपी नेता (ईटीवी भारत)

ऐसे में बीजेपी ने आयोग से अविलंब कारवाई की मांग की है. प्रतिनिधिमंडल ने बोरजो हांसदा द्वारा सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए वीडियो भी आयोग को सौंपे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल को इसकी जांच कराकर समुचित कार्रवाई का भरोसा दिया है. गौरतलब है कि राज्य में आगामी 23 फरवरी को शहरी निकाय के चुनाव होने हैं. इसको लेकर सभी प्रत्याशी अपनी ताकत झोंके हुए हैं.



