पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति गर्म, सरकार-विपक्ष आमने-सामने

पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान की राजनीति गर्म है. विपक्ष 'वन नेशन-वन इलेक्शन' की राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है.

Politics On Local Body Elections
मंत्री खर्रा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा
जयपुर: पंचायत-निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान की सियासत गर्म है. चुनाव की तारीखें बार-बार टलने से विपक्ष ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को मतदान से बचने वाली करार दिया है. वहीं, सरकार ने कहा है कि 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' की नीति के तहत ही चुनाव होंगे और ओबीसी आरक्षण की विधिक प्रक्रिया पूरी होनी जरूरी है. नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर आरक्षण में अप्रत्यक्ष रूप से बाधा डालने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस बिना पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण दिए चुनाव करवाना चाहती है तो खुलकर सामने आए.

राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर जानबूझकर चुनाव लटकाने का आरोप लगाया. डोटासरा ने कहा कि पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार चुनाव नहीं करवा रही है. लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है. हाईकोर्ट का आदेश भी सरकार मानने को तैयार नहीं है.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा और मंत्री खर्रा आमने सामने

पढ़ें: राजस्थान SIR : पंचायत-निकाय चुनाव में देरी तय, कांग्रेस-भाजपा में 'जंग'

उन्होंने कहा कि वे इस सरकार को चुनाव करवाने के लिए मजबूर करेंगे. इस मसले पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शहरी और ग्रामीण निकायों को नौकरशाही के भरोसे चलाना चाहती है, ताकि जनप्रतिनिधियों का दखल सीमित हो सके. उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण के लिए बनाए गए आयोग को सरकार ने अभी तक संसाधन ही उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे वह सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा. उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया को धीमा कर रही है और वार्ड परिसीमन को लेकर भी कई अनियमितताएं सामने आई हैं.

मंत्री बोले- खुलकर सामने आए कांग्रेस: कांग्रेस पर हमला करते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यदि कांग्रेस बिना पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण दिए निकाय एवं पंचायत चुनाव करवाना चाहती है तो खुलकर सामने आए. उन्होंने कहा कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लागू किया जा सकता है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना कार्य गंभीरता से कर रहा है और विस्तृत प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है. खर्रा ने कहा कि प्रदेश में 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' के तहत चुनाव होना है, जो होकर रहेगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा- कांग्रेसियों के पेट में क्या दर्द है, इसका मुझे पता नहीं है. न तो मैं चिकित्सक हूं, न वैद्य हूं और न ही हकीम, जो उनके दर्द का इलाज कर दूं.

