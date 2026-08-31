उदयपुर नगर निगम चुनाव: बीजेपी-कांग्रेस के दिग्गज मैदान में उतरे, बागियों पर दोनों दलों की नजर
नामांकन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशी उतरे. दोनों प्रमुख दलों से टिकट नहीं मिलने पर कई नेता निर्दलीय के रूप में खम ठोका.
Published : August 31, 2026 at 4:04 PM IST
उदयपुर: नगर निगम चुनाव को लेकर उदयपुर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई. 80 वार्डों के लिए नामांकन दाखिल करने का सोमवार को आखिरी दिन है. कलेक्ट्रेट में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नामांकन-पत्र दाखिल करने आते रहे. आखिरी दिन दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के कई बड़े नेताओं और उनके परिजनों के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया. कांग्रेस ने रविवार को सभी 80 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी, लेकिन भाजपा ने अभी तक अधिकृत रूप से पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की.
पार्टी ने टिकट वितरण के बाद संभावित बगावत और नुकसान को देखते हुए प्रत्याशियों को व्यक्तिगत रूप से सूचना देकर नामांकन दाखिल कराने की रणनीति अपनाई है. भाजपा पदाधिकारियों ने प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को टाउनहॉल में एकत्र होने के निर्देश दिए. यहां से सभी प्रत्याशी एक साथ कलेक्ट्रेट पहुंच कर नामांकन दाखिल करते रहे.
BJP से कई दिग्गज मैदान में: भाजपा से वरिष्ठ नेता पारस सिंघवी वार्ड 72, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट वार्ड 45, वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर वार्ड 51 और आकाश वागरेचा वार्ड 5 से चुनाव मैदान में हैं. गुलाबचंद कटारिया के दामाद के भाई अतुल चंडालिया वार्ड 76 से नामांकन दाखिल कर रहे हैं. वरिष्ठ नेता रवीन्द्र श्रीमाली इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. उनके गृह वार्ड 33 से उनके भतीजे जतिन श्रीमाली को मैदान में उतारा गया.
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कांग्रेस के कई प्रमुख चेहरे भी मैदान में: कांग्रेस की ओर से शहर जिलाध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ की पत्नी डॉ. पूनम कंवर वार्ड 17 से नामांकन दाखिल कर चुकी हैं. इसके अलावा शंकर चंदेल, अरुण टांक और लक्ष्मीनारायण मेघवाल समेत कई प्रमुख चेहरे चुनाव मैदान में हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास के परिवार से हितांशी शर्मा भी मैदान में हैं. हितांशी, गिरिजा के भाई एवं शहर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा की बहू हैं. उन्होंने वार्ड 73 से नामांकन दाखिल किया.
टिकट नहीं मिला तो देवेंद्र माली निर्दलीय: कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद देवेंद्र माली ने बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वार्ड 54 से नामांकन दाखिल किया है. इससे पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के सामने चुनौती बढ़ सकती है.
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BJP ने कांग्रेस पर साधा निशाना: नामांकन प्रक्रिया के दौरान शहर भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा ने सर्वे के आधार पर जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है. पार्टी में छोटी-मोटी नाराजगी सामान्य है. कोई बड़ी बगावत नहीं है. गजपाल सिंह ने दावा किया कि उदयपुर नगर निगम में सातवां बोर्ड भी भाजपा का ही बनेगा.कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ ने कहा कि पार्टी ने सभी 80 वार्डों में मजबूत और दमदार प्रत्याशी उतारे हैं. उन्होंने दावा किया कि इस बार कांग्रेस बड़ी संख्या में पार्षद जिताकर भाजपा के लगातार बन रहे बोर्ड के सिलसिले को खत्म करेगी.
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