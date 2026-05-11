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पीएम की अपील पर बढ़ी राजनीतिक गर्मी, खर्च घटाने की सलाह पर कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर राजस्थान में सियासत तेज है.

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़
पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 4:02 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों से पेट्रोलियम उत्पादों, सोने और फिजूलखर्ची में कटौती की अपील के बाद देशभर में राजनीतिक बहस तेज हो गई है. राजस्थान में भी इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने-सामने आ गए हैं. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को नसीहत देने से पहले सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए. वहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने प्रधानमंत्री की अपील को देशहित और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जरूरी कदम बताया है.

जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान : प्रताप सिंह खाचरियावास ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज आम आदमी दो वक्त की रोटी और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है. ऐसे समय में सरकार जनता को पेट्रोल-डीजल, सोना और जरूरी चीजों की खरीद कम करने की सलाह दे रही है. उन्होंने कहा कि सरकार खुद हेलीकॉप्टर, बड़े काफिलों और विशाल रैलियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जबकि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है. राजस्थान का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के बिना नहीं उतरता, केंद्र सरकार के नेता हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से चलते हैं.

पीएम की अपील पर कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने (ETV Bharat Jaipur)

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उन्होंने कहा कि अगर देश में इतना बड़ा आर्थिक संकट है तो सरकार पहले अपने फिजूल खर्चे बंद करें. जनता को सिर्फ ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा, उसे राहत और सुविधाएं देनी होंगी. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर समस्या का बोझ जनता पर डाल रही है और अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है. खाचरियावास ने मनरेगा, खाद्य सुरक्षा और बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ग्रामीण और गरीब वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है. सरकार को लोगों की आय बढ़ाने और रोजगार देने पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ बचत की सलाह देने पर.

कीमतों का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर : बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की अपील का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें वैश्विक परिस्थितियों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना स्वाभाविक है. अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और खाड़ी देशों में अस्थिरता के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 प्रतिशत क्रूड ऑयल आयात करता है. ऐसे में तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है.

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राठौड़ ने कहा कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 7.4 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री मोदी देश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने के लिए लोगों से संयम और जिम्मेदारी की अपील कर रहे हैं. पेट्रोलियम उत्पादों की बचत, विवाह समारोहों में फिजूल खर्ची कम करना, सोने की अनावश्यक खरीद रोकना और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे समय की जरूरत है. प्रधानमंत्री की अपील केवल जनता के लिए नहीं, बल्कि सरकारों और संगठन के लिए भी मार्गदर्शक है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी शासित राज्य भी प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुरूप काम कर रहे हैं और ऊर्जा बचत व खर्च नियंत्रण को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

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