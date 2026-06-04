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क्या जेटेट परीक्षा में भोजपुरी, मगही और मैथिली को मिलेगी मान्यता या यूंही होती रहेगी राजनीति, भाजपा की ओर से उठाए गए सवाल

रांचीः झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भोजपुरी, मगही और मैथिली शामिल करने को लेकर सस्पेंस बरकरार है. इस परीक्षा से इन भाषाओं को हटाए जाने से उठे विवाद को शांत करने के लिए हेमंत सरकार ने भले ही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है, मगर इस कमेटी में शामिल मंत्रियों के बीच इस विषय पर समन्वय नहीं होना साफ झलक रहा है.

जाहिर तौर पर बीते बुधवार को जिस तरह से भाषा विवाद निपटाने के लिए बनी कमेटी की बैठक में भोजपुरी, मगही, अंगिका को शामिल करने के पक्ष में सात में से सिर्फ तीन मंत्रियों ने रुचि दिखाई उससे साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है. हालांकि अब इस विषय में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है जिसके लिए कमेटी जल्द ही अनुशंसा करने जा रही है. इधर, अंतरराष्ट्रीय मैथिली परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ झा ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री सकारात्मक निर्णय लेंगे और किसी भाषा के साथ अन्याय नहीं होगा.

बीजेपी प्रवक्ता अजय साह और प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गौरतलब है कि बुधवार को हुई कमिटी की बैठक में दो नए सदस्य के रूप में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और हफिजुल हसन ने इन भाषाओं की मान्यता देने पर असहमति जताई थी. इससे पहले सुदिव्य कुमार और योगेन्द्र प्रसाद इसका विरोध कर चुके हैं. इस तरह से इन तीनों भाषाओं के पक्ष में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और संजय यादव ने सहमति जताई.

भाजपा ने की सरकार की भूमिका की आलोचना

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से भोजपुरी, मगही और मैथिली को हटाए जाने को लेकर सियासत जारी है. प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक में मंत्रियों के बीच समन्वय नहीं होने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला है. प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने इस पूरे मामले में सरकार की भूमिका की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार सर्कस की तरह है. जिसके मंत्री एकमत होकर बात नहीं करते.

उन्होंने कहा कि झारखंड में भाषा विवाद तूल पकड़ा हुआ है. इससे भटकाने के लिए मूल मुद्दे को किनारे किया गया है. उन्होंने कहा कि जिस भी राज्य में भाषा विवाद हुआ है उस राज्य में इसे निपटाने के लिए भाषाविदों की टीम गठित होती है, मगर झारखंड में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है.